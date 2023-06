Reino Unido almeja ser base global de regulamentação da IA

442

Reino Unido pretende ser centro da discussão sobre regulamentação da inteligência artificial (foto: Freepik)

Em 12 de junho de 2023, o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak ressaltou a intenção do Reino Unido em se tornar a base global da regulamentação da inteligência artificial (IA), durante a conferência London Tech Week. Ele enfatizou a importância de abordar os desafios e oportunidades da IA, posicionando Londres como um centro tecnológico para líderes do setor.

Sunak anunciou que o governo sediará uma cúpula sobre os riscos e a regulamentação da IA ainda este ano. Ele mencionou que as "placas tectônicas da tecnologia estão mudando" e que as possibilidades da IA são extraordinárias. No entanto, o primeiro-ministro afirmou que é crucial garantir a segurança no desenvolvimento dessa tecnologia.

O objetivo de Sunak é transformar o Reino Unido no lar intelectual e geográfico da regulamentação global de segurança da IA. Governos ao redor do mundo enfrentam o desafio de avaliar e controlar as consequências negativas da IA, sem prejudicar a inovação.

O setor de tecnologia, segundo Sunak, está no centro das prioridades para o crescimento econômico do país. Ele entende as preocupações dos trabalhadores em relação aos seus empregos, mas lembra que tecnologias anteriores também apresentaram desafios semelhantes. "Já lutamos com essas coisas no passado", disse o primeiro-ministro.

Em março, o Reino Unido decidiu dividir a responsabilidade regulatória da IA entre órgãos que supervisionam direitos humanos, saúde e segurança e concorrência, em vez de criar uma nova entidade específica para a tecnologia.