Por que um pato atravessou uma rodovia? Não foi para chegar ao outro lado. Um gigante pato inflável amarelo foi visto por motoristas de Frankenmuth, no Michigan, Estados Unidos, sendo levado pelo vento na pista de rolamento de uma rodovia. O momento foi flagrado pela tiktoker Greet Van Fleet na última segunda-feira (20/5).





"Há um pato à solta no 'Muth", escreveu na legenda, apelidando o nome da cidade. Em 15 segundos, o vídeo viral mostra apenas um pato inflável gigante e fora de controle sendo jogado para o outro lado da via durante uma tempestade intensa.







Os internautas se divertiram com a publicação. “Chefe, não posso ir trabalhar, um pato gigante está me atrapalhando”, escreveu um perfil. “Não, não, não, deveria ser uma GALINHA que cruzou o – ah [deixa pra lá]”, brincou outro usuário.







Com o sucesso da publicação, a web descobriu que o pato inflável era parte da decoração de uma loja. O estabelecimento divulgou uma nota de pesar sobre a perda do mascote. “Estamos destroçados por partilhar que o nosso querido pato gigante, um símbolo estimado de Thrifty Treasures Antiguidades & Mais e The Iron Gate Emporium, faleceu. Convidamos a todos a passarem por lá, prestarem as suas condolências e a partilhar as nossas memórias. O seu apoio significa tudo para nós durante este período difícil”, diz o texto.







A postagem mostrava, ainda, fotos do pato jogado na grama, sem ar, sendo recolhido por uma escavadeira e jogado no lixo. Nesta semana, o estado do Michigan vem sendo atingido por ventos fortes e inesperados, além de tempestades torrenciais.







Além do pato, um elefante inflável também foi flagrado fazendo uma viagem inesperada. O registro feito por um tiktoker mostra o brinquedo rolando pela Avenida Gratiot, na cidade de Detroit, no mesmo estado. O registro já tem mais de 6,3 milhões de visualizações.