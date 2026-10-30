Climatização vira questão para as próximas ondas de calor: o que a projeção para o verão de 2050 revela sobre a necessidade de adaptar a vida ao calor extremo
Após o verão mais quente da história, especialista do IPCC revela os caminhos para nos adaptarmos e construirmos soluções diante do calor extremo
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O enfrentamento do aquecimento global baseia-se em um princípio bastante conhecido: é fundamental atuar para "atenuar" as mudanças climáticas e, ao mesmo tempo, "adaptar" as estruturas aos impactos que crescem ano a ano. A ocorrência recente de um verão sufocante e histórico relembrou exatamente essa necessidade.
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Na França, por exemplo, o verão desse ano foi considerado o mais quente já registrado na história do país. O episódio extremo chamou a atenção pelas marcas térmicas alcançadas em território francês, superando com grande margem os dados medidos em levantamentos anteriores.
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A permanência desse registro no topo das estatísticas históricas, contudo, é cercada por incertezas. Não existe qualquer garantia de que esse recorde se mantenha por muito tempo, diante do avanço contínuo das alterações climáticas observadas a cada novo ano.
A investigação científica e as projeções do clima
Para entender o cenário e estruturar projeções sobre o futuro, o climatologista Robert Vautard desempenha papel central. O especialista atua como copresidente do Grupo 1 do IPCC, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas.
estudar detalhadamente os aspectos físicos da mudança do clima;
analisar as transformações e impactos que crescem ano a ano;
ajudar a construir projeções confiáveis em direção ao futuro.
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Com a experiência na liderança do Grupo 1 do IPCC, Robert Vautard analisa os aspectos físicos que governam os fenômenos extremos. A investigação conduzida pela ciência oferece a base técnica para projetar os próximos passos do clima, em um momento no qual o verão mais quente da história francesa pode não sustentar esse posto por muito tempo.