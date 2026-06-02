França vive a primavera mais quente de sua história

A França registrou a primavera mais quente desde o início dos registros, em 1900, marcada por uma onda de calor precoce e abrasadora no fim de maio, anunciou o serviço meteorológico do país nesta terça-feira (2).

"Com uma temperatura média de 13,8ºC, esta primavera de 2026 é a mais quente já registrada", indicou a Météo France em um relatório que abrange os meses de março a maio.

A temporada bateu os recordes de primaveras anteriores estabelecidos em 2011 e 2020, acrescentou o serviço meteorológico.

No final da primavera, foi registrado uma "onda de calor sem precedentes" que afetou especialmente uma ampla zona do noroeste do país, indicou a Météo France.

A França, o Reino Unido e Portugal registraram seus dias de maio mais quentes da história, já que uma "cúpula de calor" de ar quente proveniente do norte da África impulsionou as temperaturas muito acima dos níveis normais em toda a Europa Ocidental.

A Météo France também destacou que os solos do país, que estavam muito úmidos no começo da primavera, tinham se tornado "muito secos" ao final da temporada.

"A onda de calor, combinada com a falta de precipitações, fez com que os solos secassem muito rápido e foi algo generalizado em todo o país", destacou a agência meteorológica.

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