MidOcean conclui captação de recursos para 2026, garantindo mais de US$ 4 bilhões em compromissos de capital para acelerar sua estratégia global de crescimento no setor de GNL

A MidOcean Energy (a “MidOcean” ou a “Empresa”), empresa de gás natural liquefeito (GNL) constituída e administrada pela EIG, anunciou hoje a conclusão de sua captação de capital para 2026. Nos últimos 12 meses, foram garantidos mais de US$ 4 bilhões em compromissos fechados e pendentes, provenientes de novos investidores estratégicos e institucionais, como também de renovações significativas de investidores existentes. O capital comprometido superou significativamente a meta original da empresa, que era de US$ 2 bilhões, refletindo a confiança contínua em sua estratégia, portfólio, equipe e perspectivas de crescimento de longo prazo.

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A captação inclui compromissos de investidores estratégicos, instituições ligadas a governos e investidores financeiros. Entre os novos investidores estão o Departamento Privado do xeque Mohammed bin Khalid Al Nahyan, a Idemitsu Kosan, a NYK Line (por meio da Diamond Gas MidOcean), o Arab Energy Fund, a Shizuoka Gas e alguns investidores institucionais coreanos.

Os recursos obtidos devem aumentar a flexibilidade do balanço patrimonial da empresa e posicioná-la para buscar oportunidades de crescimento no setor de GNL, abrangendo ativos que geram fluxo de caixa e ativos em desenvolvimento. A empresa montou um portfólio de GNL que abrange o Canadá, a Austrália, os Estados Unidos e a América Latina, e continua avaliando oportunidades que agreguem valor, em consonância com sua abordagem disciplinada de investimento.

R. Blair Thomas, presidente do conselho da MidOcean e CEO da EIG, afirmou:

“O progresso alcançado nesta captação de recursos representa um marco importante para a MidOcean e sustenta nossa estratégia de construir uma plataforma global de GNL de grande escala, diversificada e resiliente. É com prazer que recebemos um grupo distinto de novos investidores, e agradecemos aos nossos acionistas atuais pelo apoio e confiança contínuos.?

“Acreditamos que o GNL continuará desempenhando um papel essencial no suporte à segurança energética e ao crescimento econômico global e que a MidOcean está bem posicionada para se beneficiar desses fundamentos de mercado de longo prazo. Os acontecimentos atuais também destacam a importância da diversificação geográfica, pois nos permite atender aos clientes de maneira confiável a partir de vários pontos de entrega.”

De la Rey Venter, CEO da MidOcean, afirmou:

“Em apenas alguns anos, a MidOcean passou de um conceito a uma plataforma global de GNL totalmente integrada, e essa captação de capital fortalece ainda mais nossa flexibilidade financeira e nos posiciona para continuar avançando com nossa sólida estratégia de crescimento. Construímos um portfólio de GNL de alta qualidade, com forte geração de fluxo de caixae amplas possibilidades de crescimento, e estamos bem posicionados para avançar de forma decisiva na carteira de oportunidades que identificamos. Estamos ansiosos para aproveitar esse impulso e gerar valor para nossos investidores.”

Sobre a EIG

Com US$ 27,1 bilhões em ativos sob gestão em 30 de junho de 2026, a EIG é uma importante investidora institucional nos setores globais de energia e infraestrutura. A empresa é especializada em investimentos privados em energia e em infraestrutura relacionada a esse setor em escala global. Em seus 44 anos de história, a EIG comprometeu mais de US$ 55 bilhões no setor de energia por meio de 429 projetos ou empresas em 44 países, abrangendo seis continentes. Entre seus clientes, estão alguns dos principais fundos de pensão, seguradoras, fundos de doação, fundações e fundos soberanos dos Estados Unidos, da Ásia e da Europa. A empresa está sediada em Washington, D.C., e possui escritórios em Houston, Londres, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong e Seul. Para informações adicionais, visite o site da EIG em www.eigpartners.com.

Sobre a MidOcean Energy

A MidOcean Energy, empresa dedicada exclusivamente ao GNL (gás natural liquefeito), foi formada e é gerida pela EIG. Ela busca construir um portfólio global de GNL diversificado, resiliente e competitivo em termos de custos e emissões de carbono. Essa iniciativa reflete a convicção da EIG de que o GNL é um elemento fundamental para um sistema energético global mais seguro, competitivo e de baixo carbono. A empresa estabeleceu uma plataforma com participações em projetos de GNL nos Estados Unidos, na América Latina, no Canadá e na Austrália, apoiada por uma presença global que inclui um escritório de transporte e comercialização do produto em Singapura e sua sede corporativa em Londres. Para informações adicionais, visite www.midoceanenergy.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261001093839/pt/

Informações de contato da EIG/MidOcean

FGS Global

Kelly Kimberly / Brandon Messina

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