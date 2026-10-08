O sofá sem as clássicas almofadas entra na conversa sobre decoração: uma tendência propõe substituir esses acessórios na busca por um ambiente mais elegante

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

O design de interiores apresenta uma nova aposta voltada para a renovação da sala de estar. A proposta sugere deixar de lado as clássicas almofadas no sofá para abrir espaço a uma composição visual diferenciada.

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A substituição dos itens tradicionais surge para transformar o ambiente principal da casa. O foco dessa mudança estética prioriza elementos alinhados à sofisticação.

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Ao afastar os acessórios convencionais do estofado, o espaço adquire características contemporâneas. O arranjo busca estabelecer um padrão visual moderno e refinado no mobiliário.











4.jpg Navamin studio













5.jpg Andrea Piacquadio de Pexels













6.jpg amarjits de pixabay













2.jpg Ksenia Chernaya de Pexels













3.jpg Jaymantri de Pexels



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Estética sofisticada para o ambiente

A tendência de estilo de vida destaca alternativas para compor a sala com elegância. A intenção central envolve atualizar o espaço a partir de escolhas funcionais de composição.

A nova orientação para o mobiliário contempla os seguintes pontos:

substituição dos elementos tradicionais do estofado;

criação de um visual moderno e sofisticado;

transformação estética focada na elegância da sala de estar. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O direcionamento publicado na seção de estilo de vida do portal Terra México reforça essa abordagem visual como uma alternativa elegante para renovar a decoração do sofá.