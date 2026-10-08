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O sofá sem as clássicas almofadas entra na conversa sobre decoração: uma tendência propõe substituir esses acessórios na busca por um ambiente mais elegante

Nova aposta do design de interiores substitui os itens tradicionais por um visual moderno e sofisticado para transformar a sua sala de estar

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Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
08/10/2026 16:05

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O sofá sem as clássicas almofadas entra na conversa sobre decoração: uma tendência propõe substituir esses acessórios na busca por um ambiente mais elegante
Design contemporâneo para sofás: aposta em estética sofisticada e visual refinado para a sala de estar, seguindo as novas tendências de decoração crédito: Karola G de Pexels

O design de interiores apresenta uma nova aposta voltada para a renovação da sala de estar. A proposta sugere deixar de lado as clássicas almofadas no sofá para abrir espaço a uma composição visual diferenciada.

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A substituição dos itens tradicionais surge para transformar o ambiente principal da casa. O foco dessa mudança estética prioriza elementos alinhados à sofisticação.

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Ao afastar os acessórios convencionais do estofado, o espaço adquire características contemporâneas. O arranjo busca estabelecer um padrão visual moderno e refinado no mobiliário.




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4.jpg Navamin studio



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5.jpg Andrea Piacquadio de Pexels



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6.jpg amarjits de pixabay



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2.jpg Ksenia Chernaya de Pexels



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3.jpg Jaymantri de Pexels







Estética sofisticada para o ambiente

A tendência de estilo de vida destaca alternativas para compor a sala com elegância. A intenção central envolve atualizar o espaço a partir de escolhas funcionais de composição.

A nova orientação para o mobiliário contempla os seguintes pontos:

O direcionamento publicado na seção de estilo de vida do portal Terra México reforça essa abordagem visual como uma alternativa elegante para renovar a decoração do sofá.

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