O sofá sem as clássicas almofadas entra na conversa sobre decoração: uma tendência propõe substituir esses acessórios na busca por um ambiente mais elegante
Nova aposta do design de interiores substitui os itens tradicionais por um visual moderno e sofisticado para transformar a sua sala de estar
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O design de interiores apresenta uma nova aposta voltada para a renovação da sala de estar. A proposta sugere deixar de lado as clássicas almofadas no sofá para abrir espaço a uma composição visual diferenciada.
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A substituição dos itens tradicionais surge para transformar o ambiente principal da casa. O foco dessa mudança estética prioriza elementos alinhados à sofisticação.
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Ao afastar os acessórios convencionais do estofado, o espaço adquire características contemporâneas. O arranjo busca estabelecer um padrão visual moderno e refinado no mobiliário.
Estética sofisticada para o ambiente
A tendência de estilo de vida destaca alternativas para compor a sala com elegância. A intenção central envolve atualizar o espaço a partir de escolhas funcionais de composição.
A nova orientação para o mobiliário contempla os seguintes pontos:
substituição dos elementos tradicionais do estofado;
criação de um visual moderno e sofisticado;
transformação estética focada na elegância da sala de estar.
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O direcionamento publicado na seção de estilo de vida do portal Terra México reforça essa abordagem visual como uma alternativa elegante para renovar a decoração do sofá.