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Especulações sobre ‘ministeriáveis’ de Flávio chama atenção e acende alerta

Vários nomes têm sido ventilados como favoritos para ocupar postos no primeiro escalão do governo federal caso o candidato do PL vença as eleições no próximo dia 25

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Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
08/10/2026 17:19

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Especulações sobre ‘ministeriáveis’ de Flávio chama atenção e acende alerta
Especulações sobre ‘ministeriáveis’ de Flávio chama atenção e acende alerta crédito: Foto: Pedro França/Agência Senado

A quantidade de nomes que têm sido apontados como candidatos a ministro em um eventual governo de Flávio Bolsonaro tem chamado a atenção de figuras próximas ao bolsonarismo.

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Para dois ex-assessores do ex-presidente Jair Bolsonaro ouvidos reservadamente pelo PlatôBR, a grande quantidade de especulações sobre o tema disseminadas nas redes sociais e na própria imprensa apontam para uma estratégia coordenada que não contribui para a campanha, seja porque “frita” nomes ventilados como favoritos, seja porque passa a impressão de que Flávio já dá a vitória como certa.

Essas fontes veem nos balões de ensaio uma técnica de contrainformação conhecida no meio da inteligência e da estratégia política como “Say Oops” — algo que parece um vazamento acidental, mas que é feito de forma calculada para atingir objetivos pré-definidos.

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“Esse clima de oba-oba é ruim para a campanha. Esses nomes só devem ser discutidos após a vitória nas urnas. O trabalho não terminou”, diz uma pessoa que trabalha para o candidato presidencial do PL.

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