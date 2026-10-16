Paris Fashion Week: 5 tendências que já podem ser encontradas no Brasil

As tendências apresentadas nas passarelas internacionais não precisam esperar a próxima temporada para chegar ao guarda-roupa. Na Paris Fashion Week, realizada entre 28 de setembro e 6 de outubro, grifes apostaram em alfaiataria fluida, transparências, silhuetas ajustadas, acabamentos metalizados e sobreposições. São referências que já aparecem em coleções disponíveis no Brasil e podem ser adaptadas a diferentes estilos e ocasiões.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Para Juliana Frasca, diretora de Estilo da Renner, o momento é marcado pela convivência entre diferentes proporções e propostas. A moda combina peças mais estruturadas com elementos descontraídos, sem abrir mão da versatilidade.

“Em Paris, não somente nas passarelas, mas também nas ruas, observei muito uma moda mais ajustada, com sobreposição de camadas para construir e levantar a silhueta. Entendo que estamos entrando em uma temporada que mescla uma moda mais arrumada, sem ser excessivamente formal, com elementos que deixam o look mais descomplicado”, explica.

Leia Mais

A partir desse olhar, confira cinco tendências vistas em Paris que já podem inspirar as produções das brasileiras.

1. Alfaiataria fluida

A alfaiataria ganha novas interpretações com tecidos leves, caimentos soltos e modelagens menos rígidas. Blazers e calças de corte clássico deixam de estar restritos a combinações formais e passam a dividir espaço com peças casuais, em produções que transitam entre diferentes ocasiões.

“Vemos também calças e blazer sendo cada vez mais usados não só com camisas, mas com regatas e outras peças de caimento solto. A combinação entre itens tradicionalmente associados ao ambiente formal e itens mais descontraídos ajuda a atualizar a alfaiataria e favorece produções mais versáteis para o dia a dia”, comenta Juliana.

2. Transparência

Os tecidos translúcidos deixam de aparecer apenas como detalhes e assumem protagonismo nas composições. A proposta explora o contraste entre o que fica à mostra e o que permanece coberto, criando diferentes efeitos de acordo com as peças escolhidas.

Para incorporar a tendência ao cotidiano, uma possibilidade é apostar em camisas e blusas transparentes sobre regatas ou tops. Vestidos com sobreposições e saias de tecidos leves também permitem experimentar o recurso sem necessariamente investir em produções mais ousadas.

3. Silhuetas ajustadas

Depois de temporadas marcadas por volumes amplos e modelagens oversized, peças mais próximas ao corpo voltam a ganhar espaço. Blazers acinturados, vestidos de linhas enxutas e calças de corte reto ou mais sequinho ajudam a construir essa silhueta.

A proposta não exige abandonar o conforto nem deixar de lado as peças amplas. Uma alternativa é combinar uma parte de cima ajustada com uma calça de modelagem solta ou equilibrar um blazer acinturado com outros elementos mais descontraídos.

4. Metalizados

Os acabamentos metalizados acrescentam brilho às produções e ampliam as possibilidades de uso de materiais tradicionalmente associados a festas e eventos noturnos. Dourado, prateado e outras superfícies reluzentes podem aparecer em vestidos e saias, mas também em sapatos, bolsas e acessórios.

Para quem prefere uma abordagem discreta, o metalizado pode funcionar como ponto de destaque em um look de peças neutras. Já as combinações com diferentes texturas permitem explorar a tendência de maneira mais expressiva.

5. Mistura de texturas e sobreposições

A combinação de materiais diferentes é outra aposta para criar produções com mais informação visual. Tecidos fluidos podem aparecer ao lado de tricô, nylon e materiais encorpados, enquanto a sobreposição de peças ajuda a construir novas proporções.

“Eu acho que tem uma moda mais arrumada, sem ser excessivamente formal”, observa Juliana ao comentar o movimento visto nas ruas e nas passarelas parisienses. A mistura de camadas permite justamente equilibrar elementos mais estruturados e descontraídos, além de adaptar uma mesma peça a diferentes combinações.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As tendências apontam para uma temporada em que não há uma única silhueta ou combinação a seguir. A alfaiataria pode ser usada com peças casuais, a transparência ganha novas possibilidades com sobreposições e os metalizados deixam de ficar restritos à noite. Mais do que reproduzir os looks das passarelas, a proposta é adaptar as referências ao estilo e à rotina de cada pessoa.