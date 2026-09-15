Calçados para o verão: 5 tendências que vão bombar
Plataformas, efeito jelly e saltos baixos voltam com tudo: confira as apostas da marca que unem conforto, nostalgia dos anos 2000 e modernidade
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As tendências de calçados para o verão 2027 revisitam referências dos anos 1990 e 2000 com novas proporções e materiais. O conforto se destaca em modelos leves e construções pensadas para diferentes ocasiões.
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1. O efeito jelly ganha novas versões
O efeito jelly, popular nos calçados de plástico dos anos 1990, retorna em propostas com transparência e brilho. A estética chega a sapatilhas e sandálias de salto, acompanhando a ascensão do chinelo de dedo em looks urbanos.
2. A sapatilha aparece em versões teladas
A sapatilha continua em alta, mas agora surge em materiais como mesh e superfícies vazadas que criam transparência. Formatos levemente quadrados recuperam a estética dos anos 1990.
3. Saltos baixos entram no radar
Os saltos baixos, como o kitten heel, ganham espaço por combinarem altura reduzida e design. A referência transita entre o retrô e o contemporâneo em construções que vão de modelos delicados a sandálias de tiras.
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4. Plataformas mudam a proporção dos clássicos
As plataformas seguem presentes nas coleções, principalmente em materiais mais leves. A sola elevada por toda a extensão do calçado altera a proporção de modelos tradicionais.
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5. O toe loop aparece entre as apostas de verão
Detalhes que envolvem o dedão, conhecidos como toe loop, surgem como uma aposta vista na Copenhagen Fashion Week. O elemento cria um ponto de destaque na parte frontal do pé e atualiza as sandálias tradicionais.