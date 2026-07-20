Zaxy lança coleção Hello Kitty and Friends inspirada na moda dos anos 2000

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Zaxy expandiu sua parceria com a Sanrio para lançar a coleção Hello Kitty and Friends. Após o sucesso de uma linha dedicada à personagem mais famosa da Sanrio em 2025, a marca agora inclui My Melody e Kuromi como estrelas do novo drop.

Inspirada na estética dos anos 2000, a novidade chega em um modelo slide que traduz a identidade de cada personagem em elementos de design. A peça resgata o visual jovem e expressivo que tem se destacado na moda e nas redes sociais.

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O calçado conta com seis versões, criadas a partir de combinações de cores, estampas e aplicações que remetem aos universos de Hello Kitty, My Melody e Kuromi. Em todas as opções, uma das tiras reúne as três personagens, enquanto a outra destaca uma delas individualmente.

O preço sugerido para o slide é de R$ 109,99, e a coleção já está disponível para compra no e-commerce oficial da Zaxy.

Este lançamento dá continuidade à estratégia da marca de investir em licenciamentos, incorporando referências que fazem parte do repertório afetivo de muitas consumidoras.

Cristiane Maino, gerente de marca e comunicação da Zaxy, afirma que as personagens seguem relevantes na cultura pop. "Nosso olhar está em traduzir essa força cultural em produtos alinhados às tendências e às expectativas das consumidoras", declara.

Segundo Maino, os licenciamentos são um pilar importante da estratégia da empresa, pois transformam referências já estabelecidas em coleções com forte apelo de consumo.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.