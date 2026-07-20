Rapper Duquesa lança coleção de moda urbana para a Renner

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Renner apresenta uma coleção de moda urbana cocriada com Duquesa, um dos principais nomes da nova geração do rap nacional. A novidade reúne roupas e acessórios que traduzem a identidade da cantora e se conectam com o estilo de seus fãs.

A iniciativa une moda, música e comportamento. A coleção também marca um momento simbólico na carreira da artista, que trabalhou no varejo antes de se destacar no cenário musical. Hoje, ela participa da criação de uma linha que reflete sua trajetória.

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Duquesa se envolveu em todo o processo, desde o briefing criativo até a definição de estampas e etiquetas. "Eu queria que essa coleção representasse as referências que fazem parte da minha história. Me envolvi para garantir que cada detalhe refletisse quem eu sou", afirma a cantora.

Ela completa: "É emocionante olhar para trás e lembrar que já fiz parte deste universo de uma forma completamente diferente. Me ver nas estampas e participar da criação torna esse lançamento ainda mais especial".

Peças que traduzem um estilo

A cartela de cores tem o bordô como protagonista, em sintonia com a estética da artista. Modelagens boxy e oversized reforçam a proposta fashion da curadoria, que se inspira no que o público de Duquesa escuta, vive e veste, segundo Juliana Frasca, diretora de Estilo da marca.

Entre os destaques estão:

Camisetas e regatas;

Moletom;

Acessórios como durag, cinto e chaveiro.

As peças contam com estampas do rosto da cantora e letras de suas músicas. Juliana Frasca comenta que um detalhe interessante são as etiquetas, pensadas para que os fãs possam reutilizá-las como acessório na capinha do celular.

Modelos apresentam peças da coleção Renner e Duquesa, que celebra identidade e estilo pessoal com moda urbana e representatividadeDivulgação / Renner

A parceria também se estende à Ashua, marca curve e plus size da Lojas Renner S.A., com uma blusa exclusiva. A colaboração fortalece temas como autoestima, representatividade e a valorização da pluralidade feminina.

Ao todo, a curadoria conta com 12 itens, com preços entre R$ 59,90 e R$ 179,90. A coleção estará disponível a partir de 17 de julho no e-commerce, aplicativo e em lojas físicas selecionadas da Renner.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.