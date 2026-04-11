Drop do Inverno 202



Em seu segundo drop do Inverno 2026, Luiza Barcelos convida a olhar a moda por um território mais íntimo: aquele em que o vestir se torna expressão de identidade. Para dar vida a esse capítulo, convidaram Isabella Fiorentino, referência de estilo no Brasil. A modelo construiu uma trajetória marcada pela capacidade de interpretar e traduzir o vestir com precisão. Sua imagem equilibra informação e autenticidade, transitando entre o clássico e o contemporâneo com facilidade. A coleção traz botas, sapatos, bolsas, enfim, uma variedade que valoriza identidade e confiança, elementos que transformam cada escolha em assinatura pessoal.

Coleção Caedu Divulgação

Tendências



Com a chegada do outono e as variações de temperatura ao longo do dia, as produções ficam mais criativas com o uso de sobreposições. Tons como vinho, marrom e rosa ganham destaque, enquanto peças como jaquetas, cardigans, camisas e coletes se tornam essenciais. De olho nisso, a Caedu, lançou sua coleção com opções para diferentes ocasiões. Calças de linho, jeans e pantalona continuam em alta, destaque para as calças modelo Aladim. Peças como cachecóis, lenços, bolsas estruturadas e botas são aliados para adicionar estilo.

Luminária Anemona Divulgação



Luz

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A parceria entre a Dua.dsg e a Una Ambientes resultou na criação da luminária Anemona, uma peça que transforma cerâmica, bronze e luz em um gesto delicado que evoca a poesia silenciosa das profundezas marinhas. A inspiração foi o tema “Nada de novo debaixo do sol, sempre a mesma coisa, só que agora diferente”. A peça nasce do encontro do artesanal com a precisão tecnológica. A composição parte de uma base em alumínio que dá estabilidade e sustenta volumes em cerâmica moldados manualmente. Sobre eles, delicados pistilos em bronze fundido pelo processo de cera perdida que dão ritmo e conduzem a iluminação. No interior, a luz quente desenvolvida especialmente para o projeto revela um brilho suave que cria a atmosfera sensorial desejada pelos criadores. A peça foi criada pelos designers Alê Alvarenga, Marina Grapiuna e Tetê Moreira (dua.dsg) e de Alessandra Busto (Una Ambientes)

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.