Nova coleção da Renner celebra a brasilidade

Do Brasil para o Brasil. Essa é a ideia da nova coleção da Renner, apresentada em evento neste domingo (17/8). Denominado Primavera-Verão .BR, o lançamento tem como fio condutor a brasilidade. Mais do que um conceito estético, a proposta da marca é valorizar a autenticidade do país, refletida na pluralidade cultural e na forma como os brasileiros se expressam por meio da moda.

O Estado de Minas foi convidado para ver em primeira mão as peças. Apesar de trazer elementos bem brasileiros, como o crochê, a coleção foge de estereótipos da representação brasileira.

Segundo Renata Altenfelder, CMO da Lojas Renner S.A., a ideia é incentivar o público a usar a moda como ferramenta de expressão. “Queremos que as pessoas recriem sua relação com a moda, sem medo das tendências. Elas não devem ser vistas como algo que oprime, mas sim como algo que liberta”, explica.

A moda que traduz o Brasil

A coleção aposta em elementos que remetem à identidade nacional sem cair no caricato. Crochês, franjas, bordados e texturas aparecem em peças versáteis, que transitam do dia a dia urbano a momentos de lazer. Tecidos naturais, como linho e algodão certificado, garantem leveza e conforto, enquanto recortes estratégicos, drapeados e modelagens fluidas reforçam a proposta de elegância sem esforço.

Outro destaque são os looks “city-to-beach” e “beach-to-city”, pensados para acompanhar a rotina de quem circula entre cidade, praia e viagens de verão. É o chamado “chique despojado”, que permite transformar um vestido usado com chinelo na praia em uma produção sofisticada com sandálias para um evento à noite.

Nas peças, é possível identificar algumas tendências que fizeram sucesso nas semanas de moda, como a alfaiataria oversized e os tons de marrom. Um dos maiores desafios da coleção foi equilibrar referências internacionais com a criatividade local.

“Algumas tendências a gente traz como elas são, mas outras passam por adaptações: trabalhamos cortes diferentes, misturamos texturas, cores e estampas para traduzir a moda de um jeito que faça sentido para o brasileiro. A consumidora que entra na Renner busca algo único, que só a marca entrega — e não cópias do que está nas passarelas lá fora”, explica.

Estilo com propósito

A coleção também reflete o compromisso da Renner com a sustentabilidade: oito em cada dez peças são confeccionadas com matérias-primas de menor impacto ambiental, como viscose e algodão certificados, além do uso de tecidos reciclados no jeans.

Inspirada na plataforma “Ouse Ser Você”, lançada em março, a Primavera-Verão .BR convida cada cliente a se expressar de forma única. “A brasilidade está na forma como cada um interpreta a moda a partir da sua vivência, seja pela música, pelos sabores, pela memória afetiva. Nossa missão é traduzir essa diversidade em peças que só a Renner entrega”, destaca Altenfelder.

