'PURO SUCO DO BRASIL'

Nova coleção da Renner celebra a brasilidade

Peças mesclam tendências da estação com a realidade das brasileiras, fugindo dos estereótipos do Brasil

Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
17/08/2025 20:24

Coleção Primavera-Verão .BR traz elementos da brasilidade
Coleção Primavera-Verão .BR traz elementos da brasilidade crédito: Renner / reprodução

Do Brasil para o Brasil. Essa é a ideia da nova coleção da Renner, apresentada em evento neste domingo (17/8). Denominado Primavera-Verão .BR, o lançamento tem como fio condutor a brasilidade. Mais do que um conceito estético, a proposta da marca é valorizar a autenticidade do país, refletida na pluralidade cultural e na forma como os brasileiros se expressam por meio da moda.

O Estado de Minas foi convidado para ver em primeira mão as peças. Apesar de trazer elementos bem brasileiros, como o crochê, a coleção foge de estereótipos da representação brasileira. 

Segundo Renata Altenfelder, CMO da Lojas Renner S.A., a ideia é incentivar o público a usar a moda como ferramenta de expressão. “Queremos que as pessoas recriem sua relação com a moda, sem medo das tendências. Elas não devem ser vistas como algo que oprime, mas sim como algo que liberta”, explica.

A moda que traduz o Brasil

A coleção aposta em elementos que remetem à identidade nacional sem cair no caricato. Crochês, franjas, bordados e texturas aparecem em peças versáteis, que transitam do dia a dia urbano a momentos de lazer. Tecidos naturais, como linho e algodão certificado, garantem leveza e conforto, enquanto recortes estratégicos, drapeados e modelagens fluidas reforçam a proposta de elegância sem esforço.

 
 
 
Outro destaque são os looks “city-to-beach” e “beach-to-city”, pensados para acompanhar a rotina de quem circula entre cidade, praia e viagens de verão. É o chamado “chique despojado”, que permite transformar um vestido usado com chinelo na praia em uma produção sofisticada com sandálias para um evento à noite.

Nas peças, é possível identificar algumas tendências que fizeram sucesso nas semanas de moda, como a alfaiataria oversized e os tons de marrom. Um dos maiores desafios da coleção foi equilibrar referências internacionais com a criatividade local.

“Algumas tendências a gente traz como elas são, mas outras passam por adaptações: trabalhamos cortes diferentes, misturamos texturas, cores e estampas para traduzir a moda de um jeito que faça sentido para o brasileiro. A consumidora que entra na Renner busca algo único, que só a marca entrega — e não cópias do que está nas passarelas lá fora”, explica. 

Estilo com propósito

A coleção também reflete o compromisso da Renner com a sustentabilidade: oito em cada dez peças são confeccionadas com matérias-primas de menor impacto ambiental, como viscose e algodão certificados, além do uso de tecidos reciclados no jeans.

Existem diversos tipos de tecidos no mundo, cada um com suas particularidades em termos de origem, qualidade, características e utilizações.-Imagem de christineterkouche por Pixabay
Existem diversos tipos de tecidos no mundo, cada um com suas particularidades em termos de origem, qualidade, características e utilizações. Imagem de christineterkouche por Pixabay
Eles podem ser naturais, sintéticos ou artificiais, atendendo a diferentes necessidades na moda, na decoração e em outros setores. A escolha do tecido certo influencia o conforto, a durabilidade e o estilo de uma peça.- - Divulgação
Eles podem ser naturais, sintéticos ou artificiais, atendendo a diferentes necessidades na moda, na decoração e em outros setores. A escolha do tecido certo influencia o conforto, a durabilidade e o estilo de uma peça. - Divulgação
Linho: Também natural, o linho vem da planta do linho. É leve, fresco e altamente absorvente, ideal para climas quentes. Apesar de amassar facilmente, é valorizado pela elegância em roupas sociais e itens de decoração como cortinas e toalhas de mesa. -- Divulgação
Linho: Também natural, o linho vem da planta do linho. É leve, fresco e altamente absorvente, ideal para climas quentes. Apesar de amassar facilmente, é valorizado pela elegância em roupas sociais e itens de decoração como cortinas e toalhas de mesa. - Divulgação
Lã: De origem animal, a lã é obtida de ovelhas e outros mamíferos. É quente, flexível e resistente à água, sendo ideal para climas frios. Usada em casacos, suéteres e cobertores, oferece excelente isolamento térmico e durabilidade.- Imagem de Engin Akyurt por Pixabay
Lã: De origem animal, a lã é obtida de ovelhas e outros mamíferos. É quente, flexível e resistente à água, sendo ideal para climas frios. Usada em casacos, suéteres e cobertores, oferece excelente isolamento térmico e durabilidade. Imagem de Engin Akyurt por Pixabay
Veludo: De origem antiga, o veludo pode ser feito de algodÃ£o, seda ou fibras sintÃ©ticas. Caracteriza-se pela superfÃ­cie macia e aveludada, com um brilho suave. Ã? durÃ¡vel e oferece elegÃ¢ncia, sendo utilizado em roupas formais, estofados e cortinas. Sua textura aconchegante o torna ideal tambÃ©m para roupas de inverno.-Imagem de yaoyaoyao5yaoyaoyao por Pixabay
Veludo: De origem antiga, o veludo pode ser feito de algodÃ£o, seda ou fibras sintÃ©ticas. Caracteriza-se pela superfÃ­cie macia e aveludada, com um brilho suave. Ã? durÃ¡vel e oferece elegÃ¢ncia, sendo utilizado em roupas formais, estofados e cortinas. Sua textura aconchegante o torna ideal tambÃ©m para roupas de inverno. Imagem de yaoyaoyao5yaoyaoyao por Pixabay
Lycra: Tecido sintÃ©tico feito de elastano, conhecido por sua elasticidade excepcional. Ã? resistente, flexÃ­vel e mantÃ©m a forma original mesmo apÃ³s longos perÃ­odos de uso. Amplamente utilizado em roupas esportivas, trajes de banho e peÃ§as justas, proporciona conforto e liberdade de movimento.-DivulgaÃ§Ã£o
Lycra: Tecido sintÃ©tico feito de elastano, conhecido por sua elasticidade excepcional. Ã? resistente, flexÃ­vel e mantÃ©m a forma original mesmo apÃ³s longos perÃ­odos de uso. Amplamente utilizado em roupas esportivas, trajes de banho e peÃ§as justas, proporciona conforto e liberdade de movimento. DivulgaÃ§Ã£o
Cetim: Pode ser feito de seda, poliéster ou acetato, destacando-se pelo brilho liso e toque sedoso. É leve, fluido e tem um caimento elegante. Usado em vestidos de festa, roupas íntimas e lençóis de luxo, o cetim proporciona uma aparência sofisticada e um toque suave na pele.-Divulgação
Cetim: Pode ser feito de seda, poliéster ou acetato, destacando-se pelo brilho liso e toque sedoso. É leve, fluido e tem um caimento elegante. Usado em vestidos de festa, roupas íntimas e lençóis de luxo, o cetim proporciona uma aparência sofisticada e um toque suave na pele. Divulgação
Jeans (Denim): Feito de algodão com trama sarjada, é resistente e durável. Originalmente usado como roupa de trabalho, tornou-se um ícone da moda casual em calças, jaquetas e saias. Sua versatilidade permite diversos acabamentos e estilos. -Imagem de Alex por Pixabay
Jeans (Denim): Feito de algodão com trama sarjada, é resistente e durável. Originalmente usado como roupa de trabalho, tornou-se um ícone da moda casual em calças, jaquetas e saias. Sua versatilidade permite diversos acabamentos e estilos. Imagem de Alex por Pixabay
Viscose (Rayon): Considerado um tecido artificial, é feito de celulose vegetal transformada quimicamente. Possui toque suave semelhante ao da seda e boa respirabilidade. Utilizado em roupas leves, vestidos e blusas, combina conforto com um caimento elegante.-Instagram @varejao_dos_tecidos7l
Viscose (Rayon): Considerado um tecido artificial, é feito de celulose vegetal transformada quimicamente. Possui toque suave semelhante ao da seda e boa respirabilidade. Utilizado em roupas leves, vestidos e blusas, combina conforto com um caimento elegante. Instagram @varejao_dos_tecidos7l
Renda: Tradicionalmente feita de algodão, seda ou fibras sintéticas, a renda é um tecido delicado e ornamental, com padrões abertos e bordados. É valorizada pela aparência sofisticada e romântica. Utilizada em vestidos de noiva, lingerie e detalhes decorativos, confere elegância e feminilidade às peças. -Divulgação
Renda: Tradicionalmente feita de algodão, seda ou fibras sintéticas, a renda é um tecido delicado e ornamental, com padrões abertos e bordados. É valorizada pela aparência sofisticada e romântica. Utilizada em vestidos de noiva, lingerie e detalhes decorativos, confere elegância e feminilidade às peças. Divulgação
Chenille: Originalmente feito de algodão, mas também encontrado em versões sintéticas, o chenille é macio e felpudo, semelhante ao veludo, mas com um toque mais volumoso. É durável e aconchegante, ideal para mantas, almofadas e estofados. Seu aspecto confortável é muito apreciado na decoração de interiores. - Tecido - Divulgação
Chenille: Originalmente feito de algodão, mas também encontrado em versões sintéticas, o chenille é macio e felpudo, semelhante ao veludo, mas com um toque mais volumoso. É durável e aconchegante, ideal para mantas, almofadas e estofados. Seu aspecto confortável é muito apreciado na decoração de interiores. Tecido - Divulgação
Chita: Tecido de algodão com estampas vibrantes e florais, originário da Índia. É leve, resistente e de custo acessível. Utilizado principalmente em roupas casuais, fantasias e decoração de festas populares, como o carnaval e as festas juninas, confere um visual alegre e descontraído. - Divulgação
Chita: Tecido de algodão com estampas vibrantes e florais, originário da Índia. É leve, resistente e de custo acessível. Utilizado principalmente em roupas casuais, fantasias e decoração de festas populares, como o carnaval e as festas juninas, confere um visual alegre e descontraído. Divulgação
Cada tecido possui propriedades únicas que influenciam seu uso e desempenho. Ao conhecer suas características, é possível escolher a opção mais adequada para cada necessidade, valorizando o conforto, a estética e a funcionalidade da peça. -Imagem de martynaszulist por Pixabay
Cada tecido possui propriedades únicas que influenciam seu uso e desempenho. Ao conhecer suas características, é possível escolher a opção mais adequada para cada necessidade, valorizando o conforto, a estética e a funcionalidade da peça. Imagem de martynaszulist por Pixabay

Inspirada na plataforma “Ouse Ser Você”, lançada em março, a Primavera-Verão .BR convida cada cliente a se expressar de forma única. “A brasilidade está na forma como cada um interpreta a moda a partir da sua vivência, seja pela música, pelos sabores, pela memória afetiva. Nossa missão é traduzir essa diversidade em peças que só a Renner entrega”, destaca Altenfelder.

Quais os principais elementos da moda primavera-verão?

  • Polo retrô em tricô - resgata o charme vintage com a gola marcada, trama encorpada e toque macio, garantindo estrutura e conforto. A modernidade fica com as cores e os cortes atualizados;

  • Conjunto Pj's - looks com cara de pijamas, mas projetados para serem vistos além das paredes de casa. Tecidos fluidos e cortes limpos unem conforto e sofisticação; 

  • Jeans - o eterno clássico do guarda-roupa aparece com lavagens que vão do azul profundo ao vintage faded, passando por versões color que trazem um toque ousado e vibrante ao visual.  Quando o assunto é modelagem, os modelo Wide, Barrel, Baggy e Skater adicionam volume, conforto e uma silhueta despretensiosa;

  • Conjunto de tricô - os conjuntos de tricôs curtinhos aparecem com o shape enxuto e jovial. A textura traz um toque artesanal ao look; 

  • Jorts - o jeans alongado e de modelagem reta retorna repaginado, unindo o cool do streetwear com a funcionalidade para dias ativos. Com lavagens que variam do clássico azul índigo a versões colors, o jort é aparece tanto em produções casuais quanto a propostas mais ousadas; 

  • Shorts de tricô - leves, com toque macio e caimento natural, a peça combina frescor e movimento com um acabamento mais refinado; 

  • Listrados - do náutico clássico ao multicolorido vibrante, as estampas evocam frescor e movimento, além de dialogar com uma estética nostálgica e divertida;

  • Beach to city/City to beach - a ideia é apostar em looks que dissolvem as fronteiras entre o litoral e a cidade. Tecidos frescos, cortes adaptáveis e uma estética fresh e colorida são as palavras-chave para o estilo; 

  • Algodão -  leve, respirável e com toque suave, ele traduz o espírito costeiro e solar da coleção, conectando frescor e funcionalidade. Em tramas lisas, rústicas ou maquinetadas, ele surge em camisas amplas, vestidos fluidos e conjuntos descontraídos; 

  • Bordados - motivos náuticos e florais se espalham pelas peças, adicionando textura, personalidade e um toque artesanal;

  • Amarelo manteiga - suave, delicado e luminoso, o tom lembra a luz dourada das primeiras horas da manhä. Além disso, transmite frescor e leveza, ideal para composições monocromáticas ou como ponto de cor em um mix vibrante; 

  • Alfaiataria renovada oversized - cortes precisos e estruturados, com volumes generosos e caimento descomplicado equilibram presença e conforto. O shape oversized acrescenta modernidade instantânea e abre espaço para combinações inusitadas, sendo a tradução do high-low contemporâneo; 

  • Transparência - tecidos translúcidos inserem frescor e sensualidade leve. A tendência é um convite para a experimentação de camadas, contrastando com texturas opacas para um visual equilibrado e sofisticado; 

  • Linho - a tradução de sofisticação descomplicada e frescor atemporal. Surge em alfaiatarias amplas, vestidos fluidos e conjuntos leves, em tons neutros iluminados ou cores vibrantes; 

  • Caramelo - inspirado no famoso cachorro caramelo, o tom carrega a simpatia, a leveza e a versatilidade que conquistam qualquer olhar. Funciona como neutro quente e traz um toque de brasilidade descontraída para o visual; 

  • Tricozados, crochetados e tramados - pontos artesanais e as tramas abertas ganham nova vida sob um olhar contemporâneo, com pontos e acabamentos delicados. A estética artesanal se une ao design atual; 

  • Verde cítrico - refrescante e cheio de energia, é um tom que transmite vitalidade e modernidade, perfeito para criar pontos de destaque ou composições monocromáticas impactantes. Funciona como acento para neutros, jeans e tons terrosos, traduzindo a estética fresh e colorida da temporada; 

  • Ráfia / Palha - materiais que carregam a memória tátil do artesanal e o espírito costeiro. Elas surgem em acabamentos, acessórios e detalhes que conectam o urbano ao natural, trazendo textura, leveza e autenticidade às produções; 

  • Marrom - a cor ancora a cartela da temporada. O tom conversa naturalmente com fibras e texturas orgânicas, funcionando como base neutra para destacar tons vibrantes ou como protagonista em combinações terrosas elegantes; 

  • Paetês - o brilho ganha uma interpretação mais leve, descontraída e perfeita para o dia ou para a noite. Usados de forma pontual ou total look, os paetês atualizam o guarda-roupa com um toque glam contemporáneo, que se equilibra entre o cool e o sofisticado.

