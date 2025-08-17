Nova coleção da Renner celebra a brasilidade
Peças mesclam tendências da estação com a realidade das brasileiras, fugindo dos estereótipos do Brasil
Do Brasil para o Brasil. Essa é a ideia da nova coleção da Renner, apresentada em evento neste domingo (17/8). Denominado Primavera-Verão .BR, o lançamento tem como fio condutor a brasilidade. Mais do que um conceito estético, a proposta da marca é valorizar a autenticidade do país, refletida na pluralidade cultural e na forma como os brasileiros se expressam por meio da moda.
O Estado de Minas foi convidado para ver em primeira mão as peças. Apesar de trazer elementos bem brasileiros, como o crochê, a coleção foge de estereótipos da representação brasileira.
Segundo Renata Altenfelder, CMO da Lojas Renner S.A., a ideia é incentivar o público a usar a moda como ferramenta de expressão. “Queremos que as pessoas recriem sua relação com a moda, sem medo das tendências. Elas não devem ser vistas como algo que oprime, mas sim como algo que liberta”, explica.
A moda que traduz o Brasil
A coleção aposta em elementos que remetem à identidade nacional sem cair no caricato. Crochês, franjas, bordados e texturas aparecem em peças versáteis, que transitam do dia a dia urbano a momentos de lazer. Tecidos naturais, como linho e algodão certificado, garantem leveza e conforto, enquanto recortes estratégicos, drapeados e modelagens fluidas reforçam a proposta de elegância sem esforço.
Outro destaque são os looks “city-to-beach” e “beach-to-city”, pensados para acompanhar a rotina de quem circula entre cidade, praia e viagens de verão. É o chamado “chique despojado”, que permite transformar um vestido usado com chinelo na praia em uma produção sofisticada com sandálias para um evento à noite.
Nas peças, é possível identificar algumas tendências que fizeram sucesso nas semanas de moda, como a alfaiataria oversized e os tons de marrom. Um dos maiores desafios da coleção foi equilibrar referências internacionais com a criatividade local.
“Algumas tendências a gente traz como elas são, mas outras passam por adaptações: trabalhamos cortes diferentes, misturamos texturas, cores e estampas para traduzir a moda de um jeito que faça sentido para o brasileiro. A consumidora que entra na Renner busca algo único, que só a marca entrega — e não cópias do que está nas passarelas lá fora”, explica.
Estilo com propósito
A coleção também reflete o compromisso da Renner com a sustentabilidade: oito em cada dez peças são confeccionadas com matérias-primas de menor impacto ambiental, como viscose e algodão certificados, além do uso de tecidos reciclados no jeans.
Inspirada na plataforma “Ouse Ser Você”, lançada em março, a Primavera-Verão .BR convida cada cliente a se expressar de forma única. “A brasilidade está na forma como cada um interpreta a moda a partir da sua vivência, seja pela música, pelos sabores, pela memória afetiva. Nossa missão é traduzir essa diversidade em peças que só a Renner entrega”, destaca Altenfelder.
Quais os principais elementos da moda primavera-verão?
-
Polo retrô em tricô - resgata o charme vintage com a gola marcada, trama encorpada e toque macio, garantindo estrutura e conforto. A modernidade fica com as cores e os cortes atualizados;
-
Conjunto Pj's - looks com cara de pijamas, mas projetados para serem vistos além das paredes de casa. Tecidos fluidos e cortes limpos unem conforto e sofisticação;
-
Jeans - o eterno clássico do guarda-roupa aparece com lavagens que vão do azul profundo ao vintage faded, passando por versões color que trazem um toque ousado e vibrante ao visual. Quando o assunto é modelagem, os modelo Wide, Barrel, Baggy e Skater adicionam volume, conforto e uma silhueta despretensiosa;
-
Conjunto de tricô - os conjuntos de tricôs curtinhos aparecem com o shape enxuto e jovial. A textura traz um toque artesanal ao look;
-
Jorts - o jeans alongado e de modelagem reta retorna repaginado, unindo o cool do streetwear com a funcionalidade para dias ativos. Com lavagens que variam do clássico azul índigo a versões colors, o jort é aparece tanto em produções casuais quanto a propostas mais ousadas;
-
Shorts de tricô - leves, com toque macio e caimento natural, a peça combina frescor e movimento com um acabamento mais refinado;
-
Listrados - do náutico clássico ao multicolorido vibrante, as estampas evocam frescor e movimento, além de dialogar com uma estética nostálgica e divertida;
-
Beach to city/City to beach - a ideia é apostar em looks que dissolvem as fronteiras entre o litoral e a cidade. Tecidos frescos, cortes adaptáveis e uma estética fresh e colorida são as palavras-chave para o estilo;
-
Algodão - leve, respirável e com toque suave, ele traduz o espírito costeiro e solar da coleção, conectando frescor e funcionalidade. Em tramas lisas, rústicas ou maquinetadas, ele surge em camisas amplas, vestidos fluidos e conjuntos descontraídos;
-
Bordados - motivos náuticos e florais se espalham pelas peças, adicionando textura, personalidade e um toque artesanal;
-
Amarelo manteiga - suave, delicado e luminoso, o tom lembra a luz dourada das primeiras horas da manhä. Além disso, transmite frescor e leveza, ideal para composições monocromáticas ou como ponto de cor em um mix vibrante;
-
Alfaiataria renovada oversized - cortes precisos e estruturados, com volumes generosos e caimento descomplicado equilibram presença e conforto. O shape oversized acrescenta modernidade instantânea e abre espaço para combinações inusitadas, sendo a tradução do high-low contemporâneo;
-
Transparência - tecidos translúcidos inserem frescor e sensualidade leve. A tendência é um convite para a experimentação de camadas, contrastando com texturas opacas para um visual equilibrado e sofisticado;
-
Linho - a tradução de sofisticação descomplicada e frescor atemporal. Surge em alfaiatarias amplas, vestidos fluidos e conjuntos leves, em tons neutros iluminados ou cores vibrantes;
-
Caramelo - inspirado no famoso cachorro caramelo, o tom carrega a simpatia, a leveza e a versatilidade que conquistam qualquer olhar. Funciona como neutro quente e traz um toque de brasilidade descontraída para o visual;
-
Tricozados, crochetados e tramados - pontos artesanais e as tramas abertas ganham nova vida sob um olhar contemporâneo, com pontos e acabamentos delicados. A estética artesanal se une ao design atual;
-
Verde cítrico - refrescante e cheio de energia, é um tom que transmite vitalidade e modernidade, perfeito para criar pontos de destaque ou composições monocromáticas impactantes. Funciona como acento para neutros, jeans e tons terrosos, traduzindo a estética fresh e colorida da temporada;
-
Ráfia / Palha - materiais que carregam a memória tátil do artesanal e o espírito costeiro. Elas surgem em acabamentos, acessórios e detalhes que conectam o urbano ao natural, trazendo textura, leveza e autenticidade às produções;
-
Marrom - a cor ancora a cartela da temporada. O tom conversa naturalmente com fibras e texturas orgânicas, funcionando como base neutra para destacar tons vibrantes ou como protagonista em combinações terrosas elegantes;
-
Paetês - o brilho ganha uma interpretação mais leve, descontraída e perfeita para o dia ou para a noite. Usados de forma pontual ou total look, os paetês atualizam o guarda-roupa com um toque glam contemporáneo, que se equilibra entre o cool e o sofisticado.