Coleção usa algodão agroecológico plantado por agricultoras do Norte de MG

Peças da linha Re seguem série de regras no processo de produção para diminuir impacto no meio ambiente (foto: Renner/Divulgação)





Agora que as lojas estão abertas, possibilitando um pouco de distração às pessoas presas em casa durante quase um ano, vale a pena percorrer shoppings em busca de roupas novas e usáveis. Afinal de contas, não é segredo para ninguém que comprar roupa nova livra mulheres de estresse, agonia, aflição. Tem muitas pessoas que evitam comprar coisas por impulso, mas esse tipo de compra alivia a alma nesses tempos terríveis. E é no shopping que se pode percorrer com segurança várias butiques, várias ofertas, vivendo um tempo de alívio.





Dentro desse princípio, que é muito combatido, mas é muito legal, vale a pena visitar a loja da Renner, marca que lançou esta semana uma nova coleção cápsula com peças produzidas com matérias-primas menos impactantes, dando continuidade ao seu propósito de construir uma moda cada vez mais responsável. Todos os itens são confeccionados com algodão agroecológico plantado e colhido por produtoras rurais em municípios do Norte de Minas Gerais.





A coleção cápsula é inspirada na história das mulheres da comunidade local, representada nos desenhos bordados manualmente, como flores, casinhas da região e figuras femininas, que simbolizam as próprias agricultoras. Os detalhes estão nas mangas, bustos e alças de vestidos, macacões, blusões, quimonos, saias e camisetas. A cartela de cores leva tons terrosos – como marrom e mostarda –, e neutros, como nude, azul e off white, em referência às particularidades do lugar, ao contato com a terra e ao plantio do algodão. O tingimento dos produtos também envolveu processos menos impactantes, reutilizando a água da chuva e através de energia solar.





A coleção foi criada pelo projeto Tecendo Autonomia, do Instituto Lojas Renner, braço social da varejista. Desde 2017, em parceria com o Centro de Agricultura Alternativa e associações de mulheres agricultoras de Minas Gerais, o instituto proporciona qualificação a produtoras rurais para que possam plantar, unindo seus saberes ancestrais no trato com a terra a técnicas de manejo mais sustentável. "Essas peças têm significado especial, pois materializam um trabalho de longo prazo realizado no Norte de Minas, com foco na regeneração do solo da região, na geração de renda e na valorização das mulheres participantes do projeto. Além disso, o lançamento contribui para o cumprimento do compromisso público que assumimos para 2021, de ter 80% dos produtos com menor impacto ambiental", diz o gerente sênior de sustentabilidade da Lojas Renner, Eduardo Ferlauto.





A coleção está disponível no e-commerce da Renner e em mais seis lojas físicas em São Paulo, Rio de Janeiro e no BH Shopping. O projeto Tecendo Autonomia já beneficiou cerca de 300 famílias e, até o momento, gerou 6,5 toneladas de algodão agroecológico, que foram incorporadas à cadeia produtiva da Renner, dando origem a peças menos impactantes, com qualidade e informação de moda. Antes desta coleção cápsula, a matéria-prima oriunda do Norte de Minas foi usada para produzir camisetas com o lucro revertido para iniciativas apoiadas pelo Instituto Lojas Renner. Criada em 2008, a entidade promove a valorização econômica e social das mulheres na cadeia da moda, tendo apoiado quase 1 mil projetos em todo o país.





A Renner vem evoluindo em sua estratégia de sustentabilidade, que abrange todas as áreas do negócio, dentro do guarda-chuva do selo Re – Moda Responsável. Desde 2017, a marca comercializou mais de 125 milhões de peças com atributos sustentáveis, confeccionadas com matérias-primas como o algodão certificado, o fio reciclado, a viscose certificada e a poliamida biodegradável, além de técnicas como o upcycling e processos que garantem, por exemplo, o menor uso de água na produção.





Esta evolução contínua não se restringe aos produtos. Ela abrange um conjunto de ações com foco no cumprimento dos compromissos públicos assumidos pela Renner para 2021: ter 80% dos produtos menos impactantes, sendo 100% do algodão certificado; suprir 75% do consumo corporativo de energia com fontes renováveis de baixo impacto; reduzir em 20% as emissões de CO2 em relação aos níveis de 2017; e ter toda a cadeia nacional e internacional de fornecedores com certificação socioambiental.