Dior lança coleção em cenário da Grécia antiga

A maison Dior retomou nesta quinta-feira os desfiles abertos ao público, com uma apresentação ao som de fogos de artifício para lançar sua coleção cruise 2022 no Estádio Panatenaico, sede dos primeiros Jogos Olímpicos da era moderna.



Na presença de celebridades, como a atriz Catherine Deneuve, a modelo Cara Delevingne e a presidente da Grécia, Katerina Sakellaropoulou, a marca mostrou criações inspiradas na antiguidade e na vestimenta tradicional grega. "Tenho muito interesse pelo artesanato, é a minha paixão", disse à AFP a diretora criativa da Dior, Maria Grazia Chiuri.



As coleções cruise são apresentadas entre as coleções e e as casas francesas as lançam com frequência em outros países. O evento em Atenas mistura "o poder da tradição com a inventividade contemporânea", informou a Dior.



A túnica tradicionalmente usada pelas mulheres na Grécia antiga foi "uma inspiração chave" para as túnicas do desfile. A coleção, a maioria em preto, branco, cinza, dourado e azul, inclui peças esportivas e terninhos inspirados naqueles usados por Marlene Dietrich.