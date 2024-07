A estilista Cláudia Ferraz, do Mato Grosso do Sul, lança coleção primavera verão 2025, do seu Atelier Kakô, usando e abusando de uma estampa que reina absoluta em todas as coleções de todas as marcas mundiais, o animal print, mas com um grande diferencial: usa a onça-pintada como inspiração, mais precisamente uma série da artista plástica sul-matogrossense Lúcia Martins.



A Kakô cria peças atemporais em tecidos naturais. Arte, natureza e a vida urbana se unem com um minimalismo Artsy para mulheres elegantes. Começou levando obras, desenhos e pinturas da sua mãe, a artista plástica Zilá Soares, para estampas em seda, linho e algodão, depois passou a homenagear outros artistas conterrâneos. Alfaiataria e loungewear com design easy-chic, priorizam conforto com acabamentos impecáveis. Além das coleções, a marca desenvolve peças sob medida no ateliê para clientes que prezam por exclusividade.



O verão 2025 da Kakô é intitulado ‘Onça por todos os cantos’ mesmo nome de uma das séries da artista sul-matogrossense Lúcia Martins. A artista já mostrou suas obras em Portugal, Itália, França, EUA, Japão e Paraguai, e empresta para o tecido suas obras de traços e manchas felinas desenhadas em pastel seco sobre papel. Famosa no Mato Grosso do Sul por interpretar a onça-pintada de diversas formas, cores e texturas, sob seu olhar selvagem, o felino tão querido na moda, além de imprimir estilo e personalidade, quando ilustrado a partir de obras de arte imprime cultura, brasilidade e regionalismo.



Acessar o arquivo de onças da artista e ilustrar seus traços em nossas coleções, encontra a essência e o propósito da Kakô, que é agregar valor único e um legado à moda brasileira e regional. Tendo a arte e a moda o poder de transformar impressões da sociedade, como estilista e designer Claudia Ferraz, busca através de suas coleções ilustrar perfis e comportamentos marcantes da cultura e da natureza do Cerrado e do Pantanal sua terra natal, fortalecendo a linha de estamparia exclusiva, seja na alfaiataria ou loungewear, por meio de parcerias com artistas regionais.

O verão 2025 da Kakô é intitulado ‘Onça por todos os cantos’ Mateus Alexandre (Matt)/divulgação



A coleção de verão pinta com onças por todos os cantos tecidos naturais como o linho, modal e seda. A obra Couro de Onça tinge com textura aveludada e pintas realistas o cetim modal em variantes amarela com preta e vinho com branco que se transformam em kaftans, vestidos e pijamas para o dia a dia. A obra Córrego de Onça espalha pelo linho manchas coloridas e uma pincelada elétrica em variantes bege, marrom e verde e preta, branco e laranja, se transformando em calças, camisas, maxi coletes e saias pregueadas.



Na linha de alfaiataria lisa em crepe acetato e linho puro, os clássicos carros-chefes da marca foram revisitados, calças wide leg, calças carrot, blazers, coletes, bermudas, saias, vestidos e camisas introduzindo novos detalhes, botões dourados com formas orgânicas que remetem às formas de sementes foram coordenadas com peças em tricoline de algodão, camisas boyfriend elaboradas, saias longas franzidas e blusas com design assimétricos proporcionam composições de looks contemporâneos que transitam do trabalho a grandes eventos.



Claudia Ferraz é proprietária e diretora-criativa do Atelier Kakô, coordenadora de estilo com especialização em Luxury Brand Management pela Paris School of Business (PSB), França. Docente de cursos, workshops e palestras. Kakô é seu apelido de infância, e se tornou carinhosamente o nome da marca desde as primeiras coleções homônimas. O DNA da moda e da arte herdou da tradição familiar, sua avó foi a primeira designer de sapatos de Campo Grande, e a bisavó era costureira.