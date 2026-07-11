Lifestyle country

Em sua décima primeira edição, a linha Corello by Gabi Silvarolli apresenta sua nova coleção-cápsula, The Lone Star, inspirada no universo western — não somente pela estética que atravessa esse imaginário, mas principalmente pelos valores que ele representa: liberdade, autenticidade, independência e conexão com a natureza. Com uma leitura sofisticada e contemporânea, a narrativa revisita códigos clássicos do western para revelar uma mulher forte, confiante e de espírito livre.



Em um momento em que a tecnologia e as experiências digitais ocupam cada vez mais espaço no cotidiano, a coleção surge como uma espécie de retorno ao essencial. Entre texturas, materiais e referências que carregam memória e personalidade, a cápsula propõe uma pausa e um reencontro com elementos mais orgânicos, sensoriais e genuínos.

O universo western traz exatamente essa sensação de liberdade Felipe Cense/divulgação



“Mais do que uma inspiração estética, essa coleção nasce de um sentimento muito conectado ao momento que estamos vivendo. Hoje existe uma busca cada vez maior por experiências mais reais, por aquilo que gera conexão e verdade. O universo western traz exatamente essa sensação de liberdade, autenticidade e força, e quis traduzir tudo isso em peças que carregam personalidade, mas que também permanecem atemporais e sofisticadas”, comenta Gabriela Silvarolli, diretora de Marketing e Comercial da Corello.

O universo western traz exatamente essa sensação de liberdade Felipe Cense/divulgação



Com modelos desenvolvidos de forma cuidadosa para construir uma narrativa forte e coesa, a coleção reúne quatro botas western, além de scarpin, mule e clog. Os elementos western aparecem reinterpretados através de arabescos, recortes e acabamentos que funcionam como uma assinatura visual da cápsula, reforçando a identidade estética da coleção sob uma perspectiva mais refinada.



O trabalho de materiais também ocupa papel central na construção da coleção. Couros estonados, acabamentos com aspecto vintage, detalhes em python e diferentes superfícies criam profundidade visual e riqueza de textura. Um dos destaques da coleção é o desenvolvimento da estampa de jacaré em couro, criado por meio de um processo especial de construção que recebe chapa, camadas de tinta e acabamento escovado, criando um efeito tridimensional sofisticado e de forte impacto visual.



Na paleta, tons terrosos, preto, nuances envelhecidas, marrons profundos e cores naturais reforçam o aspecto vintage sofisticado da coleção e estabelecem uma conexão direta com os materiais e acabamentos presentes nos produtos. Já as viras marcadas das solas introduzem uma leitura mais rock'n'roll aos modelos, criando um contraste entre rusticidade e refinamento, delicadeza e força.



“Desenvolver essa linha é sempre um processo muito pessoal para mim. É um momento em que consigo transformar referências, sentimentos e experiências em produtos que carregam uma história. Existe um equilíbrio muito importante entre criar algo com forte informação de moda e, ao mesmo tempo, construir peças que tenham permanência e acompanhem diferentes momentos da mulher. Acho que essa coleção traduz muito isso: atitude, identidade e autenticidade”, complementa Gabriela.

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A campanha foi fotografada no haras de Gabriela Silvarolli, que também participa da campanha ao lado de outras duas modelos, em imagens que combinam moda, liberdade e identidade através de uma estética naturalmente sofisticada, contemporânea e imagética.