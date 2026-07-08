Inverno elegante: 4 dicas para montar produções sofisticadas

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A chegada das temperaturas mais frias abre espaço para novas composições com texturas e sobreposições. Para além dos tons escuros e das peças confortáveis, a estação carrega elegância e sofisticação. Karla Thibau, porta-voz da Alphorria, marca mineira referência em alfaiataria, compartilha truques de styling para um guarda-roupa cheio de personalidade no inverno.

Pontos de brilho

O brilho ganha espaço nas produções de inverno de forma marcante e harmônica. Acabamentos metalizados, tecidos acetinados, aplicações e bordados de pedrarias são maneiras de incorporar luminosidade ao visual. O segredo está em usar esses elementos como destaque, combinando-os com peças mais sóbrias, como itens de alfaiataria, tricôs e casacos, sem exagerar na produção.

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Mistura de texturas

O inverno é a estação ideal para explorar diferentes texturas e criar produções visualmente interessantes. Combinações entre babados e peças mais fluidas adicionam profundidade ao look e tornam a composição mais elaborada, sem exigir muitas cores ou estampas. Para um resultado equilibrado e elegante, vale combinar tecidos leves e fluidos com peças mais robustas e trabalhadas.

Destaque para a alfaiataria

Peças de alfaiataria são grandes aliadas para composições versáteis durante a estação. Blazers estruturados, calças de corte reto, coletes e casacos com modelagens bem construídas elevam qualquer produção. Esses itens podem ser combinados com tricô, meias-calças, botas e sobreposições, transitando facilmente entre ocasiões formais e casuais.

Estampas equilibradas

As estampas podem ser curingas para adicionar personalidade aos visuais de inverno. Padronagens únicas trazem informação de moda e identidade sem comprometer a elegância. Para deixar as composições refinadas, a dica é misturar os desenhos com cores neutras, garantindo um resultado com destaque na medida certa.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.