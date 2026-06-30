Assine
overlay
Início Feminino & Masculino
TENDÊNCIA QUENTINHA

Couro é o clássico do inverno: veja como renovar seus looks na estação

Além da jaqueta, a tendência surge em shorts, macacões e cores vibrantes como o azul; inspire-se para usar a peça-chave do guarda-roupa

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
30/06/2026 17:27

compartilhe

SIGA
×
Couro é o clássico do inverno: veja como renovar seus looks na estação
O couro se destaca em diferentes peças e cores, como o azul, apresentando versatilidade para as tendências da moda de inverno. crédito: Le Lis

Com a queda das temperaturas, o couro volta a ganhar espaço nas produções de inverno. Presente há décadas na moda, o material se mantém atual e reafirma seu lugar entre os clássicos do guarda-roupa feminino.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Na Le Lis, o couro aparece em diferentes peças, como trench coats, saias, shorts, macacões, vestidos, calças e jaquetas. Essa variedade amplia as possibilidades de composição para a estação.

Leia Mais

Como renovar o look de inverno

Os shorts de couro ganham força quando combinados com meia-calça e botas de cano alto. Essa proposta cria um visual moderno e adequado para os dias mais frios.

Os macacões também se destacam e podem ser usados com sobreposições. Peças como tricôs de gola alta ou camisas por baixo garantem mais conforto térmico e um estilo contemporâneo.

Já as jaquetas de couro funcionam tanto com jeans de modelagem ampla quanto sobre peças de alfaiataria, mostrando sua versatilidade em diferentes ocasiões.

Além dos tons clássicos, o couro colorido segue em alta. O azul, por exemplo, surge como uma alternativa para quem deseja incluir cor no guarda-roupa sem abrir mão da praticidade do material.

Versátil e atemporal, o couro se consolida como uma peça-chave que atravessa temporadas sem perder espaço no vestuário.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

beleza moda tendencia trends

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay