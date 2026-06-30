Couro é o clássico do inverno: veja como renovar seus looks na estação

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Com a queda das temperaturas, o couro volta a ganhar espaço nas produções de inverno. Presente há décadas na moda, o material se mantém atual e reafirma seu lugar entre os clássicos do guarda-roupa feminino.

Na Le Lis, o couro aparece em diferentes peças, como trench coats, saias, shorts, macacões, vestidos, calças e jaquetas. Essa variedade amplia as possibilidades de composição para a estação.

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Como renovar o look de inverno

Os shorts de couro ganham força quando combinados com meia-calça e botas de cano alto. Essa proposta cria um visual moderno e adequado para os dias mais frios.

Os macacões também se destacam e podem ser usados com sobreposições. Peças como tricôs de gola alta ou camisas por baixo garantem mais conforto térmico e um estilo contemporâneo.

Já as jaquetas de couro funcionam tanto com jeans de modelagem ampla quanto sobre peças de alfaiataria, mostrando sua versatilidade em diferentes ocasiões.

Além dos tons clássicos, o couro colorido segue em alta. O azul, por exemplo, surge como uma alternativa para quem deseja incluir cor no guarda-roupa sem abrir mão da praticidade do material.

Versátil e atemporal, o couro se consolida como uma peça-chave que atravessa temporadas sem perder espaço no vestuário.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.