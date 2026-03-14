Depois de um verão vibrante, o outono surge como um convite a reconexão. E é a partir dessa atmosfera que a Usaflex apresenta sua coleção de outono 2026, entendida como a escolha consciente de movimentos que respeitam a essência e o ritmo de cada mulher. Com foco no aconchego, a coleção resgata a importância do toque, da proximidade e do bem-estar no dia a dia, traduzindo a estação em calçados e acessórios que unem conforto, funcionalidade e estética contemporânea. A coleção aposta em materiais que remetem ao conforto térmico e visual, como a camurça, criando uma experiência que vai além do visual. Os tênis assumem o protagonismo da temporada, combinando design contemporâneo e soluções pensadas para ampliar a sensação de leveza, estabilidade, e bem-estar ao longo do dia. As botas também marcam presença, com diferentes alturas de cano e opções de salto. Scarpins, sandálias e slingbacks com detalhes metálicos completam a oferta. A paleta de cores reforça o clima da estação, com destaque para o Burgundy, grande aposta cromática do outono, além do couro texturizado, com brilho sutil, e do tom Tijolo, que evoca uma estética terrosa e natural.

Loewe criou jalecos para o departamento de restauração do Museu Nacional do Prado Divulgação

PARA MUSEU

A Loewe criou jalecos para o departamento de restauração do Museu Nacional do Prado, confeccionados com o savoir-faire da Maison espanhola especializada em couro. Apelidados de “segunda pele” pelos restauradores, os jalecos são usados diariamente durante o trabalho essencial da equipe, que restaura algumas das obras mais magistrais do Prado, desde Las Meninas (1656), de Velázquez, até O Jardim das Delícias Terrenas (1490-1500), de Bosch. Os novos jalecos foram projetados para atender a rigorosos requisitos funcionais: conforto, durabilidade e o uso de materiais de alta qualidade que evitam qualquer reflexo de luz nas superfícies pictóricas. Novos bolsos maiores com fechos seguros foram desenvolvidos em couro Loewe para acomodar pincéis mais longos, permitindo que os restauradores se inclinem sobre as pinturas sem atrapalhar seu trabalho. A marca continuará apoiando o trabalho com jalecos feitos à mão.

Helene Deon, nova marca do grupo Marco Boni Divulgação

Romã

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A Helene Deon, nova marca do grupo Marco Boni, nasceu com a missão de mostrar que o autocuidado pode ser mais que uma rotina e combina o melhor da tecnologia e performance com uma sensorialidade que acolhe e transforma a pele. Ela acaba de lançar a linha de tratamento corporal de Romã. Os três passos de beleza: Geleia esfoliante que remove gentilmente as células mortas, deixando a pele preparada para absorver a hidratação; Hidratante Corporal que nutre corpo e cabelos e para finalizar o Body Mist para perfumar corpo e cabelo e dar brilho.