Alma dos trópicos

A Carol Bassi acaba de lançar Dois Trópicos, o segundo drop de Alma, sua coleção de inverno 2026 – um novo capítulo que reafirma a identidade da marca ao revisitar memórias e origens sob um olhar contemporâneo. A coleção propõe uma reconexão com o que sustenta a essência feminina: suas camadas, contrastes e força silenciosa.



O ponto de partida que inspirou a equipe foi a imagem simbólica da montanha arco-íris nos Andes, cujas faixas naturais revelam diferentes tonalidades conforme a incidência da luz. A paisagem se transforma em metáfora para uma mulher multifacetada, sofisticada e em constante movimento.

Unimos elementos atemporais a uma modernidade que surge de forma orgânica carol bassi/divulgação



As raízes italianas de Anna Carolina Bassi, cofundadora da marca, aparecem reinterpretadas em elementos clássicos, como o poá, na escolha criteriosa de materiais nobres – couro, tweeds e alfaiataria estruturada – e em uma cartela que privilegia tons terrosos e nuances profundas. “Esta coleção fala sobre identidade e sobre o que sustenta tudo: a essência. Unimos elementos atemporais a uma modernidade que surge de forma orgânica”, afirma Anna Carolina.



A alfaiataria assume protagonismo na coleção. As calças corsário – reinterpretadas no jeans e em versões mais estruturadas – reaparecem revelando novas proporções e uma leitura renovada da silhueta. A camisa Paola, em risca de giz com ombreiras marcantes, imprime força e precisão, enquanto o terno Ginevra, de maxi lapelas, evoca uma elegância de espírito vintage. Na linha Lippi, o cinza claro sofisticado reforça uma estética refinada e atemporal.

O casual elegante também encontra espaço em peças-chave como o conjunto em jeans Amara e a Parka Willow, que percorre diferentes propostas da coleção e reafirma a funcionalidade como expressão de estilo. Já para equilibrar a densidade dos tecidos invernais, a Família Frésia introduz leveza e feminilidade por meio de uma estampa floral exclusiva aplicada sobre voil de modal com seda.

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Os acessórios são destaque para complementar os looks. O cinto Lívia, em cordão acetinado trançado manualmente, e o Alberta, em couro e metal. Nos acabamentos, botões de metal com banho dourado, pérolas e moedas reforçam o compromisso da marca com a qualidade nos detalhes.