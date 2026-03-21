Balanço de inverno

O caleidoscópio da moda gira cada vez mais rápido provocando um aceleramento dos lançamentos e dos negócios relacionados com a pronta-entrega. Entre as ações propostas para que as coleções de inverno tenham sucesso e visibilidade, a Coopermoda promoveu mais uma edição do BH à Porter, evento realizado em parceria com as empresas e as consultoras do setor.

Regina salomão bh porter/divulgação



Apesar do bom resultado comercial avaliado pela maioria das 46 fábricas participantes e da cooperativa ter convidado 135 lojistas de todas as regiões do Brasil para vir a Belo Horizonte dentro do projeto comprador – que fornece passagem e hospedagem gratuitas –, o mercado dá sinais de alerta, que precisam ser observados de perto, conforme atesta Ivete Maria Dantas, presidente da instituição.

“O comportamento do cliente está contido. Atualmente ele compra o mínimo, espera para verificar o giro do produto, para recomprar, se for o caso, sempre de olho no preço. Mas, mesmo diante desse quadro, o resultado do evento foi positivo”, garante.

Isa paes bh porter/divulgação



Nessa análise, tem que ser levado em conta que o inverno é sempre uma estação mais complicada do lado de baixo do Equador. E quem trabalha com pronta-entrega tem que ter estratégia e um timing perfeito para escoar a produção e não ficar estocado.



Por outro lado, as incertezas econômicas repercutiram no planejamento do BH à Porter. O número de marcas participantes baixou de cerca de 80 para 46 na temporada. Diante disto, a Coopermoda não pôde realizar o Salão de Negócios, que tem acontecido, regularmente, no hotel Mercure Lourdes, funcionando como um vetor de visibilidade, particularmente para as pequenas empresas.



“É uma oportunidade para os lojistas, que, geralmente, ficam hospedados no hotel, conhecerem as coleções e novas marcas. O trânsito por ali é grande, proporciona bons networks e boas vendas. Mas é necessário contarmos com um número expressivo de participantes para viabilizá-lo”, explica Ivete. Na próxima edição, a de verão, a Coopermoda pretende se empenhar em realizar novamente a ação.



Bárbara Maciel, estilista e proprietária da B.Bouclé, é uma das que sentiu essa ausência. “O salão é uma vitrine relevante que interfere no resultado final, inclusive no da minha marca”, ela diz. “Acho importante o cliente ver as peças, tocar nos tecidos, observar as modelagens, principalmente no nosso caso. Nossa roupa é muito visual, trabalhamos com detalhes, volumes e amplitudes especiais. Mas, no geral, considero o BH à Porter valioso para movimentar o mercado”, acrescenta.



Já Renata Moreira, que comanda a Annie Pestana, considera que essa foi uma das melhores edições do evento, apesar de perceber a cautela nas compras. “Além de atender lojistas fiéis, abri novos clientes e essa renovação é muito importante para a gente”. Entre as preferências da coleção, ela destaca os vestidos florais românticos, esvoaçantes, que estão no DNA da marca. As peças em alfaiataria também são muito procuradas, particularmente no inverno, conforme Renata.



Quem já conferiu as tendências do outono-inverno sabe que a estação será marcada pelos cortes precisos da alfaiataria com recursos contemporâneos. A fórmula é elegante, funcional, e permite a combinação de ícones fashions – um paletó alinhado com uma calça de paetês, por exemplo, é o passaporte para arriscar mais no estilo. Por outro lado, a moda mergulhou nos tons e subtons terrosos, acastanhados, ocres, beges e off whites, pontuados por verdes e marinhos profundos, além do burgundy e dos infalíveis preto e branco.

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Daqui a um mês, o caleidoscópio dará mais uma girada com os lançamentos para a primavera-verão no Minas Trend, no Minas Showroom e no Trend Now. Haja fôlego!