A arte de viver

A Colcci apresenta sua coleção masculina outono 26, intitulada L’Arte di Vivere, estrelada por Marlon Teixeira, que protagoniza o editorial da temporada representando o novo homem da marca. Urbano, contemporâneo e atento às transformações do cotidiano, ele busca funcionalidade, conforto e estilo em todos os momentos. A coleção marca um novo capítulo da Colcci Masculino ao valorizar o gesto, a atitude e o propósito, traduzindo uma moda pensada para acompanhar o ritmo da cidade com sofisticação e autenticidade.

Coleção masculina outono 26, intitulada L’Arte di Vivere colcci/divulgação



Para quem não conhece Marlon Teixeira, ele é, hoje, o mais bem cotado modelo brasileiro, 7º no ranking mundial e um dos mais bem pagos do mercado. Era surfista no Balneário Camboriú, e foi descoberto pelo olheiro Anderson Baumgartner . Não deu importância, mas no mesmo dia sua mãe lhe deu um ultimato: largar o surf e arrumar um emprego no Mc Donalds. Ele preferiu aceitar a proposta de Anderson, sem acreditar no que estava fazendo. Deu certo, muito certo. Bronzeado, magro, com os ombros largos e a barriga-tanquinho, ele é uma máquina de arrancar suspiros, porque é no olhar que mora o seu segredo. E é uma mina de ouro para a indústria da moda. A estrela de desfiles e catálogos de algumas das mais aclamadas marcas do mundo, foi diagnosticado com câncer no mediastino aos 3 anos de idade, e foi curado com a quimioterapia. Mal sabia que faria tanto sucesso assim.



Pensada para a transição de estação, L’Arte di Vivere une conforto, tecnologia e atemporalidade por meio de materiais premium e design funcional. O resultado é uma coleção versátil, com cartela de cores precisa e inteligente, que equilibra estética e performance. “Essa coleção reflete um homem real, que vive diferentes contextos ao longo do dia e precisa de peças que ofereçam conforto, qualidade e identidade. L’Arte di Vivere fala sobre viver bem, com escolhas conscientes e um design que atravessa o tempo”, explica João Foltran, diretor-criativo da marca.



Entre os destaques está o design de inspiração italiana, presente em novas formas, acabamentos refinados que elevam o guarda-roupa masculino. O denim, reconhecido como um dos pilares da marca, ganha mais sofisticação com o uso de matérias-primas italianas, agora ainda mais exclusivo, confortável e refinado. Silhuetas clássicas, lavagens duráveis e shapes icônicos reforçam a proposta de peças que permanecem relevantes ao longo das estações.



A alfaiataria aparece de forma moderna e versátil, incluindo a alfaiataria jeans, leve e confortável, pensada para composições contemporâneas. Os essenciais ganham protagonismo com linhas como Colcci Pima, que utiliza algodão de toque incomparável e caimento elegante, e Cotton Colcci, com malharias de alta qualidade, acabamento premium e durabilidade. Polos premium, camisetas básicas e peças-chave recebem atenção especial ao ajuste e à qualidade dos materiais.

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O estilo casual esportivo surge em novas cores, com malhas compactas, algodão penteado e polos em piquet premium. As camisetas artísticas reforçam o diálogo entre moda e expressão, com estampas digitais que são atos de autoexpressão. A tecnologia segue como um dos pilares da coleção com a linha Colcci Tech, que alia estética e inovação em tecidos inteligentes que oferecem respirabilidade, mobilidade e funcionalidade, sem abrir mão do estilo.