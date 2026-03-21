Arte em luz

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

A luz e as luminárias nem sempre fizeram parte do cotidiano criativo de Alberth Murta. O curitibano começou a trabalhar na área da moda, em 2000 e só dez anos depois se formou em Design de Produtos e descobriu a vocação e paixão pela iluminação.

Luminária Prumo Design Selo/divulgação



Sua marca especializada em luminárias contemporâneas, a dsgnselo (com essa grafia e letras minúsculas), foi fundada em 2017. Com quase dez anos, a empresa já conta com números expressivos, chegando a vender mais de 2 mil luminárias por ano, e recebeu premios nacionais e internacionais todos os anos. Possui escritório em Berlim, na Alemanha, e está presente em mais de 20 estados brasileiros.



Em Belo Horizonte, a A.de Arte, empresa especializada em iluminação, representa a dsgnselo há cinco anos. Recentemente, o designer esteve na capital mineira para um requintado e exclusivo jantar com arquitetos, a convite de Adriana Vasconcelos e seus filhos e sócios Eloi Oliveira e Naty Vasconcelos (A.de Arte), na cobertura do galerista Murilo de Castro.

Designer brasileiro Alberth Murta coleciona importantes prêmios nacionais e internacionais fotos: Design Selo/divulgação



Domínio

Seja em produtos do catálogo, exposições ou projetos personalizados, Alberth consegue dominar a luz. Sua última coleção, de 2025, reflete exatamente isso. Com peças modernas e minimalistas, a dsgnselo coloca a luz em destaque.



A luminária Katana é exemplo disso. Recebe esse nome por conta da espada japonesa, mas não por ter forma semelhante à dela, mas por se assemelhar a um corte transversal causado pela espada. Ela lembra tocheiros em uma versão sofisticada e “clean”, e funciona bem com uma ou várias unidades em uma parede.



Outra coleção que se destaca é intitulada Dorsal e é de fato inspirada na anatomia humana, na coluna vertebral. Conta com peças feitas com uma estrutura de alumínio e ramificações acopladas a pontos de luz esféricos, desenhadas para serem suspensas.



A Otto, por sua vez, é uma luminária que mescla o moderno e o tradicional. É como um candelabro suspenso, mas com formas cilíndricas minimalistas, feitas, inclusive, com corte a laser.



Se os traços retos predominam no trabalho de Alberth, a coleção Altar vem para mostrar o valor das curvas. Inspirada nos Lençóis Maranhenses, ela conta com peças que podem ser dispostas de diferentes formas e em configurações variadas.



Mais designers

A coleção Nube, assinada por Aline Volpato traduz leveza em peças que parecem, de fato, nuvens. O impressionante trabalho com malha metálica tensionada usada em quatro pendentes com iluminação suave e indireta são o retrato de um design moderno e delicado.



Henrique Hellström é quem assina a coleção Prumo, que brinca com a brutalidade e a leveza. Peças cilíndricas se encontram com esferas luminosas que funcionam como “respiros” nas luminárias, que são feitas para parede, chão e teto.



Prêmio recente

A coleção Alva, com estruturas finas em alumínio revestidas com tecidos translúcidos, é inspirada nas tradicionais lanternas japonesas. De fato, elas transpassam leveza e ainda espalham a luz de forma suave e aconchegante. Não por acaso, a coleção de Alberth Murta foi vencedora do Lighting International Awards de 2025, uma das mais importantes premiações anuais, internacionais do setor de design de iluminação.



Referências

A dsgnselo bebeu da fonte da Bauhaus, importante escola de arte, design e arquitetura fundada em 1919 na Alemanha. Linhas retas, simplificadas, formas geométricas e um design mais minimalista e sóbrio são marcas significativas dessa escola que se tornou uma expressão.



A marca destaca o movimento Light and Space (luz em espaço, traduzindo do inglês) dentre as suas grandes inspirações. Essa foi uma vertente artística pautada pelo minimalismo e pela abstração geométrica. Surgiu na Califórnia na década de 1960 e valorizou materiais como vidro, luzes neon, fluorescentes e acrílico.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão da editora

Isabela Teixeira da Costa