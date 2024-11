Sim, as coleções direcionadas para crianças carregam em sua essência um temperinho da moda para adultos, mas o direcionamento não perde de vista o universo lúdico das crianças e os anseios dos teenagers. Trata-se de um imenso universo, no qual transitam grupos que detém até três marcas, atendendo do bebê ao adolescente.



O painel de variedades pode ser conferido nos 18 desfiles que foram realizados no Minas Trend Kids, Baby & Teens, no Minas Trend, sob a produção executiva de Taciana Teodoro, da Top Agency.

As propostas para meninos não perdem para as voltadas para as meninas. Os tons neutros ou mais sóbrios, como marinhos, ocres e cinzas, destacam-se, mas há lugar para mix de azul, branco e vermelho, xadrezes e listras, como na coleção da Oliver. A marca apostou ainda em estampas corridas de cavalinhos e nos prints localizados, como a cabeça de alce em uma jardineira divertida.



estilo street

A linha “rapazinho” também prevalece com camisas sociais, jaquetas ou blazers jogando com calças compridas ou com bermudas, que apareceram na Bibe. Na Serafine Jr, o estilo street predomina: camiseta com colete, t-shirts duplas de cores diferentes e pools de tricô jogados nas costas despretensiosamente.



Do lado feminino, os tecidos tecnológicos, os metalizados e os cintilantes, surgem trazendo modernidade, caso do poderoso look puffer apresentado pela Mylu. A Gabriela Aquarela, por sua vez, explorou o vinil com flor 3D no top.



O romantismo esteve presente em vários momentos, revelando que sempre terá vez no guarda-roupa das meninas. Sim, o rosa é o carro-chefe dessa corrente, assim como os babados em várias versões: miúdos e em camadas, como sugere a Petit Cherie; no contorno de palas bordadas em miniflores da coleção da Mon Sucré; pontuais no desfile da Bibe.



O tule é outro destaque nessa linha, assim como os padrões de xadrezinhos simpáticos explorados pela Roana. As jaquetas matelassadas estiveram nas passarelas: a Animê, por exemplo, investiu no brilho dourado.