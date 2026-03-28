Ascensão fashion

Na plateia, uma legião de mulheres elegantes que gostam de moda e se identificam com a mensagem construída pela Isa Paes ao longo do tempo: poder, independência feminina, conteúdo. Seu primeiro desfile deste ano, além de apresentar as novidades da coleção de inverno/26, selou uma parceria profissional com a Dell´Anno.



A história começou na CasaCor Minas, quando a marca foi convidada para colocar suas peças no closet criado pela decoradora Cris Capanema, ambiente patrocinado pela empresa especializada em móveis planejados. A ideia evoluiu e, desde o início de março, Isa Paes está exibindo as roupas no espaço da Dell´Anno, na Savassi, que se transformou em uma verdadeira loja, numa collab que durará seis meses. A experiência no varejo significa um novo olhar para as preferências das clientes.

Isa Paes está exibindo as roupas no espaço da Dell´Anno, na Savassi Isa Paes/divulgação



Com 15 anos no mercado, a marca mineira deu seus primeiros passos no Minas Trend, dentro do projeto Ready to Go, chancelado pelo Sindivest- MG – Sindicato das Indústrias do Vestuário de Minas Gerais e organizado pelo TS Studio, que reunia marcas iniciantes em um estande coletivo.



Recém-saída do curso de design de moda, o sonho da estilista homônima, que tem como sócio o irmão, Rafael Paes, era entrar no salão de negócios do evento, na época em grande momento de visibilidade nacional. De lá para cá, foi amadurecendo até chegar ao formato atual. O destaque é uma alfaiataria contemporânea valorizada por detalhes artesanais que ressignificam o estilo, como recortes, bolsos em 3D, babados. A ela se juntam peças com repertório fashion, que podem dar um tapa no visual.



No desfile, as amantes da marca puderam conferir os tons terrosos, acastanhados e off whites da temporada com o tempero do burgundy semitonado acrescido dos convencionais preto e branco. Entre as tendências exploradas, não faltam a calça Aladim, os vestidos de um ombro só com assimetria na barra ou com cascatas de babados verticais, o blazer tradicional valorizado pelo bordado richelieu nas mangas.



Ponto marcante foi a introdução de metais dourados compondo peças recortadas no tecido. Relevante também os bordados com flores translúcidas feitas com garrafa pet, “paetês” recicláveis com bonito efeito visual.



E, ainda, a mescla do tweed com pinceladas entre rosa e burgundy nas tramas trouxe um frescor para a coleção. Para os que amam o clássico elegante, estava lá a boa camisa coordenada com saia lápis mais curta.



Responsável pelo stylist, Ana Sarmento conta que usou recursos como peles, luvas e boinas para enfatizar a imagem da marca focada em uma mulher forte, segura e ousada. “Quisemos trazer uma informação de moda muito atualizada coerente com essas mulheres, tirando partido da alfaiataria, das basques, dos abotoamentos duplos, explorando as riquezas das texturas, juntando o leve com o pesado, sem esquecer o brilho”, explica.

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A busca pelo público A, desejado por Isa Paes, pôde ser percebido nitidamente na plateia presente ao desfile, entre influencers, decoradoras, profissionais conceituadas no mercado. “Estamos sempre de olho no posicionamento da marca, mas sem esquecer o que já conquistamos. Não dá para fazer uma mudança brusca, mas, de seis em seis meses, avançamos”, explica Rafael Paes, responsável pela área administrativa-financeira da empresa. Segundo ele, as mulheres que vestem a Isa Paes são pessoas que se identificam com o seu estilo, sejam as influencers ou clientes que admiram seu trabalho. “Não pagamos ninguém para usar as roupas”, garante.