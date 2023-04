Minas Trend: marcas lançam roupas e acessórios para o verão 2024

Rogério Costa (foto: Leandro Couri/Divulgação)

São 15 anos lançando tendências, e dessa vez não seria diferente. Em sua 29ª edição, o Minas Trend mostra que a moda mineira continua firme e criativa pós-pandemia. Em três dias, o salão de negócios reuniu 126 marcas de vestuário, bolsas, calçados, joias e bijuterias, sendo 33 estreantes. A grande novidade é a ala voltada para a pronta-entrega. Na abertura do evento, representantes do governo estadual apresentaram ações do programa Passarela Liberdade para alavancar o setor.

As irmãs Carolina e Marcela Malloy, da Arte Sacra, consideram esta edição o renascimento da semana de moda mineira pós-pandemia. Elas nunca deixaram de acreditar no evento, por ser um momento de união das marcas em prol do setor.



“Mineiro não pode ir para São Paulo entregar o ouro. O que estiver ao nosso alcance para fortalecer a moda em Minas vamos fazer”, disse Carolina. Em todo lançamento, 80% das vendas são em BH e 20% em São Paulo.









Arte Sacra (foto: Leandro Couri/Divulgação)

As estilistas escolheram como ícone o laço, que se impõe como símbolo do glamour, do feminino e da sensualidade, mas também carrega o significado de um abraço. "Todo mundo está precisando de amor e carinho e tudo isso você encontra em um abraço." A marca estendeu o tapete vermelho, literalmente, para receber os clientes em um auditório do Minascentro com uma coleção bem completa (na pandemia, eram pequenas cápsulas).



Os laços aparecem na frente, nas costas, grandes, em detalhes, intencionalmente tortos, repetidos de cima abaixo, como uma cascata. Um vestido curto tem a modelagem que faz parecer que a mulher está vestindo um laço.



A coleção Em laços chega com pouquíssimo bordado, o luxo está mais no design, estampas e texturas. Para garantir o brilho, a marca traz um trabalho que chama de tapeçaria luxuosa (rolotês entrelaçados em uma tela de cristal). O azul-marinho surge como alternativa ao preto.





Victor Dzenk é outra marca que não deixa de participar do salão de negócios. Para o verão 2024, o estilista mineiro apresenta a coleção Milagres. A campanha foi fotografada na Praia do Patacho, em Alagoas, estado conhecido como “Caribe brasileiro”, pelas suas praias exuberantes.



Inspirado por essa paisagem, ele criou uma cartela de cores que passa por um degradê de azul do mar e tons iluminados do nascer do sol, incluindo amarelo, laranja e vermelho.









Victor Dzenk (foto: Leandro Couri/Divulgação)

Além disso, chegam com tudo os conjuntos de duas peças que, no corpo, parecem ser uma só. Tem calça e blusa que viram macacão e saia e blusa que parecem vestido. As camisas de tafetá bem volumosas e glamourosas embelezam qualquer look.



Como não poderia deixar de ser, os vestidos esvoaçantes são o must have da marca. Um modelo, em especial, é a aposta para o verão. "Esse vestido tem uma capa que pode virar cauda, manga ou amarração na cintura", explica Victor.

Na categoria roupas, a grande novidade foi a ala exclusiva para pronta-entrega, chamada de Minas Trend Now. No total, 13 marcas participaram dessa iniciativa inédita, quase todas de Belo Horizonte.



Os estandes, na verdade, funcionaram como uma vitrine, já que os clientes interessados em comprar eram direcionados para os showrooms, a maioria no Prado.









No estande da Rogério Costa, que veste mulheres do 40 ao 50 com jovialidade, as peças eram bem leves e fluidas.



Isa Paes (foto: Leandro Couri/Divulgação)

Já dava para sentir o clima esfriar nessa ala do evento. Por trabalhar com pronta-entrega, as marcas lançaram suas coleções de inverno, logo havia muitos casacos e manga comprida nas araras. Mas não era só isso, afinal, o período de frio aqui no Brasil não é nada rigoroso.

Pela primeira vez no Minas Trend, a marca produziu 1800 peças para atender seus clientes de venda imediata. “Planejamos as coleções com antecedência para que a compra seja rápida: viu, gostou, levou”, comenta a diretora de marketing Marina Costa.



Entre as tendências, ela destaca assimetria, bordados tecnológicos e a combinação de roxo e amarelo em estampas exclusivas.





A venda imediata é uma aposta e tanto da semana da moda mineira, que promoveu um desfile SClub + TD, marcas que levaram para a passarela do Minascentro as linhas “see now buy now” da Skazi e da Tufi Dueki, respectivamente, assinadas pela diretora-criativa Paolinha Murta.





Desde a última edição, o salão de negócios tem uma ala dedicada a marcas de moda praia, fitness, lingerie e sleepwear.



Olhando para a arara da Feriado Nacional, você nem imagina que está diante de saídas de praia. Isso porque a marca de Divinópolis, na Região Oeste de Minas, veste as mulheres com peças que transitam entre a areia e o asfalto.



Feriado Nacional (foto: Leandro Couri/Divulgação)



Os conjuntos podem muito bem ser usados no dia a dia, e não apenas por cima de biquínis e maiôs. Destaque para o de calça e cropped em linho verde.



“Estamos apostando muito no linho. É um tecido que deixa a mulher elegante e não sai de moda”, destaca o vendedor Alex Santiago, avisando que a marca, com 32 anos de história, vai abrir um showroom no mês que vem no Prado, em BH.





Outras propostas no linho são o quimono branco com bordados em preto e acabamento em corda bicolor, o vestido midi de alças rosa e as chemises, que podem compor o look com um short, no mesmo tecido.



Fora o linho, a marca aposta em vestidos longos de tule transparente estampado e em conjuntos de calça e camisa em laise de malha.









Vitt + Rita Cassini (foto: Leandro Couri/Divulgação)

Desse encontro, surgiu um casaco de tecido maquinetado que combina a sofisticação da alfaiataria com o conforto e a leveza de uma saída de praia. A estilista Rita Cassini trabalhou com moulage para chegar a uma modelagem ousada, que permite usos variados. A moda esportiva e o prêt-à-porter se uniram no estande da Vitt, que lançou uma collab com a marca Rita Cassini.



Por baixo do casaco, está um conjunto de top e hot pant em malha canelada preta dupla-face (o avesso é amarelo) da Vitt. Na pandemia, a marca de BH, que só fazia moda praia, direcionou sua criação para o universo dos esportes.



“Estou inserida no mundo esportivo, porque sou montanhista, então sei que as pessoas buscam conforto, liberdade de movimento e proteção UV”, destaca a estilista Luciana Miranda, que atende muitos ciclistas e surfistas.









Segundo a diretora, Lúcia Iório, o tecido é tendência no mundo da moda e leva sofisticação e brilho para a roupa íntima, sem deixar de lado o conforto, já que tem elastano.



Lindelucy (foto: Leandro Couri/Divulgação)

Representante de Juruaia, no Sul do estado, considerada a capital mineira da lingerie, a Lindelucy trouxe para BH uma coleção que tem como destaque o cetim. Segundo a diretora, Lúcia Iório, o tecido é tendência no mundo da moda e leva sofisticação e brilho para a roupa íntima, sem deixar de lado o conforto, já que tem elastano. "Mais que beleza e sensualidade, as mulheres de hoje querem peças confortáveis e que se adequem a todos os momentos", aponta.





Por esse motivo, peças como body, cropped, hot pant e macaquinho estão em alta. Independentemente da modelagem, as rendas continuam a ser indispensáveis nas lingeries.



Lúcia aproveitou a movimentação da feira para apresentar seu lançamento-conceito, que é um conjunto rosa (cor ícone da marca) de cetim com renda guipir. Um pequeno, mas valioso detalhe, faz dele uma joia: o pingente no sutiã de pérola com ouro.

Couro trançado





Debora Germani (foto: Leandro Couri/Divulgação)

No setor de bolsas e calçados, chamou a atenção o trabalho artesanal com o couro. Debora Germani explorou o material de formas surpreendentes em seus sapatos. Em uma sandália, pedaços de couro, com cores diferentes, são cortados em formato de concha e formam uma flor. Outro modelo enfeita o peito do pé com uma folha de couro metalizado no tom cobre. A marca também conseguiu um efeito de escamas com a matéria-prima.





Mas nada superou, em vendas, o tênis de couro cortado a mão e tramado com a técnica de tressê. A construção dele, com um pequeno salto vermelho, sempre faz sucesso por aliar estilo e conforto, que é uma das propostas da marca.



“Sempre fazemos o lançamento aqui no Minas Trend para sentir a aceitação dos produtos e esse tênis já é campeão”, conta a estilista, que participa desde a primeira edição e aprovou a mudança para o Minascentro, por ser um ponto central.





Há três coleções, a marca, que não é do salto alto, vem apostando em uma meia pata com salto médio tratorado, que fica ainda mais confortável.









Anna Barroso (foto: Leandro Couri/Divulgação)

Outra novidade é o uso de um tecido sustentável de algodão reciclado com garrafa pet. Por cima, os broches de pedraria e franjas, que fazem parte da identidade da marca.



Anna Barroso também se rendeu ao handmade com couro na nova coleção. De volta ao Minas Trend, ela lançou uma versão em tressê de couro da sandália Aurora, modelo ícone da marca, que muitas clientes colecionam, inclusive. Outra novidade é o uso de um tecido sustentável de algodão reciclado com garrafa pet. Por cima, os broches de pedraria e franjas, que fazem parte da identidade da marca.

Como a proposta é fazer joias para os pés, Anna não economiza nos detalhes. Inspirada no mood praiano, ela levou para os enfeites conchas pintadas a mão.



Também criou o broche Coral Vivo, que é o queridinho da coleção. Mais de 150 fios de miçangas e cristais criam um efeito brilhante único. As tiras onde eles se encaixam são transparentes para que o enfeite pareça flutuar nos pés ao caminhar.

Metalizado artesanal





Fora o tressê no couro, que é uma novidade, a fundadora Silvia Monteiro aponta outra tendência, o metalizado com uma proposta artesanal. Isso pode ser visto na peça de crochê com lamê, material que tem brilho.



Isla (foto: Leandro Couri/Divulgação)

Com a mesma técnica, as artesãs parceiras da marca misturam resíduos de jeans e fios metalizados. Resultado: uma bolsa sustentável que não deixa de ser sofisticada.



O handmade continua a direcionar a criatividade da Isla, que, desde a pandemia, faz bolsas casuais, mas não menos luxuosas. Fora o tressê no couro, que é uma novidade, a fundadora Silvia Monteiro aponta outra tendência, o metalizado com uma proposta artesanal. Isso pode ser visto na peça de crochê com lamê, material que tem brilho. Com a mesma técnica, as artesãs parceiras da marca misturam resíduos de jeans e fios metalizados. Resultado: uma bolsa sustentável que não deixa de ser sofisticada.

Outro lançamento que promete fazer sucesso nas ruas são as microbolsas. Micro mesmo. Silvia brinca: só cabe o batom, nada mais, mas fica um charme. Um dos modelos, com alça de corrente metálica, pode ter os usos mais inusitados, além de ser a tiracolo. A marca sugere incluí-la no look como cinto, colar e até bracelete.



Na linha festa, que tem bolsas com o luxo de uma joia, as plumas continuam a dar o ar da graça, assim como o brilho.





Estreante no Minas Trend, Priscila Torres lançou para o atacado sua marca de bolsas, que chegou ao mercado no ano passado.



Filha da conhecida designer de calçados Monica Torres, que hoje faz pães artesanais saudáveis, ela se especializou na Itália e passou por marcas como Arezzo, Mara Mac e Mr. Cat antes de decidir desenvolver coleções autorais.



Sempre muito ligada ao couro, Priscila mostrou um trabalho manual expressivo nas alças das bolsas. Uma delas, vendida à parte, formada com tiras coloridas trançadas, pode ser usada em quase todos os modelos da coleção. A proposta é transformar o look com uma simples mudança.



Priscila Torres (foto: Leandro Couri/Divulgação)

Em outra bolsa, a parte da alça apoiada no ombro ganha charme com uma espiral de couro.





A marca já tem uma bolsa best-seller, o Ana (os nomes são de mulheres italianas). Compacta, mas com muito espaço interno, tem alça regulável e removível, então pode ser usada como bolsa de mão ou a tiracolo. Novidade, o modelo Carmela é grande o suficiente para transportar um laptop.



“Crio produtos atemporais e com muitas funções para que a mulher queira usar sempre e em qualquer lugar”, diz Priscila, que mora no Rio de Janeiro e concentra sua produção em São Gonçalo, cidade vizinha.

Flores de crochê





Toni Barros (foto: Leandro Couri/Divulgação)

No terceiro andar do Minascentro, só com estandes de joias e bijuterias, as vitrines da Toni Barros se destacavam. O designer pernambucano, que vive em São Paulo há décadas, desenvolve um trabalho de crochê com fios de cobre. Brincos, colares, anéis e pulseiras são tecidos e modelados, um a um, depois ganham banho de ouro e se complementam com pedras da República Tcheca.



“Tudo começou quando uma marca dos Estados Unidos me pediu para desenvolver joias com uma pegada brasileira e bem original. Pensei logo no crochê, que a minha avó fazia”, conta o criador, que sempre busca inspiração nas flores, que nunca saem de moda.



Para ele, não tem nada mais fascinante do que reproduzir as formas da natureza no crochê.









JacDesign (foto: Leandro Couri/Divulgação)

Toni participa de feiras em todo o mundo, mas não abre mão do Minas Trend, a segunda mais importante do Brasil para ele em volume de vendas. Como observa o designer, as mineiras buscam mais peças para festa, grandes, com bastante brilho e glamour. Para essas mulheres, o must have da coleção Blooming (em português, florescendo) é um conjunto em tons terrosos. Nos colares, as flores se apoiam em uma estrutura rígida de metal.





Apesar de ter ocupado um pequeno espaço em um estande coletivo, a marca JacDesign atraiu olhares com uma proposta diferente. À primeira vista, o que causava impacto era o design moderno e ousado das peças, que unem formas geométricas. Depois o ineditismo de trabalhar com pó de serragem.



“Esse material sempre me encantou. Acho lindas as cores”, comenta a publicitária e designer Jacqueline Chaves, que realizou o sonho de participar do Minas Trend.





Jacqueline acredita muito na moda circular. Tanto que trabalha com um material que iria para o lixo. Para criar os colares, ela tinge o pó de serragem de preto, que fica encapsulado em uma resina transparente. Por fim, essa peça se mistura ao metal para virar pingente.

Passarela Liberdade

Minas terá um plano para fortalecer a moda. O programa Passarela Liberdade, que envolve cinco secretarias estaduais, foi apresentado durante a abertura do salão de negócios da 29ª edição do Minas Trend. Na prática, é um conjunto de ações (algumas já existentes e outras novas) que vão se somar ao evento para que o setor não se movimente apenas duas vezes por ano, mas de uma forma contínua.





“Temos que sair de trás das montanhas para mostrar para todos a beleza que é a moda de Minas Gerais”, resume a secretária-adjunta de cultura e turismo, Milena Pedrosa.



Entre os planos do governo, estão criar o dia da moda mineira e um selo de origem para identificar produtos feitos em Minas (foto: Leandro Couri/Divulgação)



Há mais de um ano, esse projeto vem sendo discutido no conselho de políticas culturais do estado e foi construído de forma coletiva. Agora, o governo vai traçar um plano detalhado de ações para cada secretaria.



Segundo Milena, o objetivo é que a moda vire política pública, ou seja, deixe de ser vista apenas pelo olhar do glamour para ser parte da cultura, do turismo e do desenvolvimento socioeconômico.





“Mas isso não depende só do governo, queremos incluir empresários e criativos. Esse é um programa vivo, que está só começando”, acrescentou.





Entre as ações previstas, estão a criação do dia da moda mineira e de um selo de origem para identificar produtos feitos em Minas. O governo também planeja, através do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG), salvaguardar saberes e fazeres da moda mineira e iniciar o processo de reconhecimento como patrimônio imaterial, como o queijo.





A Secretaria de Fazenda também está envolvida no projeto para analisar a viabilidade de oferecer um regime tarifário especial para atrair mais empresas para o setor.





Algumas ações já estão em andamento, como o projeto Trajeto Moda, que começou no Aglomerado da Serra, em BH, e já chegou a 38 municípios, com um trabalho de capacitação de mulheres vítimas de violência doméstica e em vulnerabilidade social.



“A nossa intenção é dar oportunidade para que essas mulheres se tornem profissionais da moda e atendam a indústria de Minas Gerais”, destaca a secretária de desenvolvimento social, Elizabeth Jucá.