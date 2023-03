Marca catarinense cria peças que unem design inovador e técnicas manuais

(foto: Jessica Pellegrini e Andre Calazans (Arq.Verso)/Divulgação)

Pia Laus sempre esteve à frente do seu tempo. Paralelamente, dominava a tradicional técnica de costura e gostava de fazer roupas para filhos e netos. Essa mulher dá nome a uma marca de decoração de Santa Catarina que também vem construindo uma história de ousadia e tradição. Há três anos, desenvolve mantas, almofadas e jogos americanos em parceria com artesãos de várias partes do Brasil, unindo design arrojado e saberes manuais.

Pia Laus é a avó de Jordan Laus Leal, que comanda uma empresa de destinação de resíduos têxteis há mais de 20 anos e sempre teve vontade de dar novos usos a esses materiais.



No fim de 2019, ele se juntou a Tanara Hannich, que vem da moda (por 10 anos, trabalhou como executiva do grupo AMC Têxtil, que engloba etiquetas como Colcci e Forum), para lançar a marca.

A “alma” da Pia Laus são os fios desfibrados: sobras da indústria da moda, que iriam para o lixo, são separadas por cores e viram fio novamente. Entre elas, malhas e tecidos planos. Os couros são descartes de indústrias calçadistas e moveleiras e a seda tem origem em casulos de tamanhos “fora do padrão” para a moda.



(foto: Jessica Pellegrini e Andre Calazans (Arq.Verso)/Divulgação)



“O nosso objetivo é sempre retirar, jamais gerar resíduos, inclusive depois que a pessoa compra a peça”, destaca Tanara. As embalagens são de biopolímero de cana-de-açúcar, em substituição ao plástico, e as etiquetas, assinadas pelos artesãos, de papel-semente (plantadas, viram um jardim de margaridas).

A marca trabalha com uma rede de artesãos ligados a cooperativas e projetos sociais em vários estados do Brasil. Em sua grande maioria, são de mulheres acima dos 60 anos, com a exceção do grupo contratado pela filial em Minas Gerais. Aqui se concentram homens com uma média de 20 anos.



“Existe um desejo nosso de ter algo parecido como escola ou curso de formação para não deixar que saberes e fazeres manuais tão ricos da nossa cultura se percam.”

Resultado inesperado





(foto: Jessica Pellegrini e Andre Calazans (Arq.Verso)/Divulgação)

“Às vezes, as pessoas torcem o nariz para o artesanato, pensando no pano de prato da avó, então acho muito importante levar esse olhar de design, tirar do óbvio as peças”, pontua a diretora-criativa. Além dos materiais, chama a atenção nos produtos o design, que foge do comum. Tricô, crochê, macramê e tear manual são explorados de forma completamente inusitada.“Às vezes, as pessoas torcem o nariz para o artesanato, pensando no pano de prato da avó, então acho muito importante levar esse olhar de design, tirar do óbvio as peças”, pontua a diretora-criativa.

Você vai ver nas coleções volumes inesperados, franjas desordenadas, tramas exageradamente abertas e pontos de cores que ultrapassam os tons crus (sempre os mais vendidos).

Tanara é quem assina a criação, mas diz que esse é um trabalho a muitas mãos. Nem sempre o que ela imagina vai funcionar na realidade, por isso os artesãos participam de todo o processo, com ideias e soluções para se chegar ao resultado desejado.



“Essa troca é muito construtiva para todo mundo. Aprendemos muito sobre as técnicas e podemos contribuir com pitadas de design.”









(foto: Jessica Pellegrini e Andre Calazans (Arq.Verso)/Divulgação)

Voltada para o verão, a Águas Gregas tem um mood mais praiano, com tramas mais leves, pontos mais abertos e cores mais vibrantes. Por outro lado, a Refúgio na Montanha traz um ar mais intimista, com peças mais carregadas em lã, pontos mais fechados e tons crus, já olhando para o inverno. A marca faz dois lançamentos por ano, apesar de as peças serem criadas com um olhar mais atemporal. As duas últimas coleções mostram propostas diferentes.Voltada para o verão, a Águas Gregas tem um mood mais praiano, com tramas mais leves, pontos mais abertos e cores mais vibrantes. Por outro lado, a Refúgio na Montanha traz um ar mais intimista, com peças mais carregadas em lã, pontos mais fechados e tons crus, já olhando para o inverno.

“A nossa ideia é tirar da cabeça das pessoas que manta é uma peça para se cobrir. Queremos que seja uma peça de design para ter dentro de casa ou que pode ser usada no corpo”, avisa a diretora de estilo, que aproveita para fazer uma provocação para que os produtos não sejam vistos apenas em cima de sofá, poltrona, cadeira ou como peseira de cama.

Segundo ela, muitas clientes vestem as mantas, principalmente as mais vazadas, tirando de casa para se transformar em xales, echarpes, cachecóis e até casacos. Além disso, arquitetos e decoradores enxergam as peças como quadro e divisor de ambientes.

Serviço Pia Laus