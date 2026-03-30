O protagonismo do salto alto: brilho e atitude definem a tendência
Marcas como Philipp Plein e Louboutin apostam em strass, pérolas e materiais inesperados para transformar o acessório em statement de moda
compartilheSIGA
O glamour retorna sem sutileza em uma temporada que valoriza a individualidade e a expressão estética. Os saltos altos assumem um novo papel e se tornam peças-chave em looks que equilibram brilho, identidade e materiais inesperados. Marcas como Philipp Plein e Christian Louboutin lideram esse movimento com uma abordagem ousada.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Philipp Plein e a estética do impacto
Na Philipp Plein, os modelos mais recentes reforçam uma assinatura de identidade forte. As botas over the knee em cetim, cobertas por strass, combinam brilho intenso com um salto de 5,5 cm, equilibrando dramaticidade e usabilidade. Já as versões em jeans com monograma jacquard e aplicações luminosas possuem salto bloco de 8,5 cm.
Leia Mais
O apelo sensorial também marca presença nas sandálias. Modelos com tira de tornozelo em couro, salto agulha de 12 cm e strass ganham destaque com uma faixa frontal em pele. Outra proposta apresenta camurça adornada por pedrarias e a icônica caveira de joia da marca.
Christian Louboutin e o luxo artesanal
Na Christian Louboutin, o brilho se traduz em precisão artesanal. O modelo Miss Z Degrastrass Perla exibe strass e pérolas aplicados à mão em efeito degradê sobre malha preta. O acabamento em couro napa contrasta com a icônica sola vermelha, agora mais durável com a tecnologia "Everlasting red".
A narrativa se expande em criações como o mule Miss Z Gaagal Sphere, que incorpora um tecido criado pelo artista Otis Hope Carey. O scarpin Condora Spikes, em couro preto e coberto por spikes metálicos, reflete o DNA ousado da grife. A mule Slimimule, em couro laminado prateado, reforça a diversidade de materiais e acabamentos.
O retorno do glamour é também narrativo. Entre strass, pérolas, denim, cetim e couro, os saltos deixam de ser coadjuvantes para se tornarem peças de identidade. As duas marcas provam que, em um cenário de busca por impacto e autenticidade, o brilho não é apenas tendência, é linguagem.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.