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ESTILO NOS PÉS

O protagonismo do salto alto: brilho e atitude definem a tendência

Marcas como Philipp Plein e Louboutin apostam em strass, pérolas e materiais inesperados para transformar o acessório em statement de moda

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
30/03/2026 13:44 - atualizado em 30/03/2026 13:44

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O protagonismo do salto alto: brilho e atitude definem a tendência
Saltos altos pretos elegantes marcam o retorno do glamour e da individualidade na moda da nova temporada crédito: FreePik

O glamour retorna sem sutileza em uma temporada que valoriza a individualidade e a expressão estética. Os saltos altos assumem um novo papel e se tornam peças-chave em looks que equilibram brilho, identidade e materiais inesperados. Marcas como Philipp Plein e Christian Louboutin lideram esse movimento com uma abordagem ousada.

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Philipp Plein e a estética do impacto

Na Philipp Plein, os modelos mais recentes reforçam uma assinatura de identidade forte. As botas over the knee em cetim, cobertas por strass, combinam brilho intenso com um salto de 5,5 cm, equilibrando dramaticidade e usabilidade. Já as versões em jeans com monograma jacquard e aplicações luminosas possuem salto bloco de 8,5 cm.

Bota vermelha cravejada de cano alto e mule jeans com salto bloco e aplicações.
Os designs de Philipp Plein, como a bota over the knee cravejada e o mule de salto bloco em denim, destacam a estética impactante da marca na moda. Philipp Plein

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O apelo sensorial também marca presença nas sandálias. Modelos com tira de tornozelo em couro, salto agulha de 12 cm e strass ganham destaque com uma faixa frontal em pele. Outra proposta apresenta camurça adornada por pedrarias e a icônica caveira de joia da marca.

Sandália bege de salto com pele e bota preta de salto com strass e fivelas.
Modelos de Philipp Plein ilustram a estética do impacto da marca, combinando pele e pedrarias em sandália e bota de salto. Philipp Plein

Christian Louboutin e o luxo artesanal

Na Christian Louboutin, o brilho se traduz em precisão artesanal. O modelo Miss Z Degrastrass Perla exibe strass e pérolas aplicados à mão em efeito degradê sobre malha preta. O acabamento em couro napa contrasta com a icônica sola vermelha, agora mais durável com a tecnologia "Everlasting red".

Um scarpin preto cravejado e um mule colorido com estampa e detalhes azuis.
Os designs de Christian Louboutin, como o scarpin com spikes e o mule de tecido artístico, exemplificam o luxo artesanal da marca. Christian Louboutin

A narrativa se expande em criações como o mule Miss Z Gaagal Sphere, que incorpora um tecido criado pelo artista Otis Hope Carey. O scarpin Condora Spikes, em couro preto e coberto por spikes metálicos, reflete o DNA ousado da grife. A mule Slimimule, em couro laminado prateado, reforça a diversidade de materiais e acabamentos.

Um scarpin preto cravejado e uma mule prateada laminada da Christian Louboutin.
Designs de Christian Louboutin, como o scarpin com spikes e a mule Slimimule, ilustram o luxo artesanal e a diversidade de materiais que marcam a nova temporada.Christian Louboutin

O retorno do glamour é também narrativo. Entre strass, pérolas, denim, cetim e couro, os saltos deixam de ser coadjuvantes para se tornarem peças de identidade. As duas marcas provam que, em um cenário de busca por impacto e autenticidade, o brilho não é apenas tendência, é linguagem.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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