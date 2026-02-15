Assine
Comemoração com collab

Isabela Teixeira da costa
Isabela Teixeira da costa
Repórter
15/02/2026 02:00

A coleção é composta por 17 peças que transitam com naturalidade entre a praia e a cidade
Guiada pelo compromisso de valorizar ocorpos reais e ampliar narrativas de representatividade na moda brasileira, a Ashua, marca curve e plus size da Renner S.A., lançou sua primeira collab em parceria com a influenciadora carioca Mari Lobo. A iniciativa representa o início de um ano simbólico para a Ashua, que completa 10 anos em março, reforçando sua atuação na construção da autoestima feminina.

A coleção é composta por 17 peças que transitam com naturalidade entre a praia e a cidade
Inspirada no lifestyle da influenciadora, a coleção é composta por 17 peças que transitam com naturalidade entre a praia e a cidade. Os looks combinam conforto e estilo, com uma paleta de cores inspirada na natureza com tons terrosos, como marrom, bege, mostarda e o azul índigo do denim. O uso de matérias-primas certificadas, entre elas algodão BCI, viscose e linho, mostra o cuidado da marca com qualidade e responsabilidade.


Inspirada na leveza do verão a campanha convida as mulheres a se reconhecerem com autenticidade, a partir de um conceito criativo que reflete a atmosfera solar e sensorial, conectada à ideia de que cada mulher carrega seu próprio brilho.


É justamente esse olhar para o brilho individual que aproxima a presença de Mari Lobo da narrativa da coleção. Reconhecida por transformar sua vivência em um movimento de incentivo à liberdade corporal, a influenciadora criou o projeto Tô Usando Biquíni, que estimula outras mulheres a ganharem protagonismo a partir da valorização da autoestima. “Percebi que outras mulheres se enxergavam nas minhas histórias e passei a compartilhar experiências pessoais com elas. E, é com o olhar de escuta e de troca, que o meu caminho se cruza com o da Ashua. Essa parceria é transformar essa troca em uma mensagem ainda maior sobre liberdade, prazer e autoestima”, explica.


“O desenvolvimento criativo partiu de uma escuta cuidadosa para traduzir sentimentos e vivências em uma linguagem visual que dialogasse com diferentes momentos da vida das mulheres. Trabalhar com a Mari foi um processo muito alinhado, porque existe coerência entre discurso, imagem e propósito,” reforça a designer da Ashua, Lethicia Fernandes.

A collab Ashua by Mari Lobo foi desenvolvida com apoio da tecnologia de modelagem em 3D, ferramenta que permite simular caimento, proporções e ajustes a partir de corpos reais ainda na fase de desenvolvimento. “A adoção da tecnologia contribui para decisões mais ágeis, redução de retrabalho e uso mais consciente de recursos e conectados à realidade das consumidoras”, ressalta a designer. 

