A Puma revela sua nova coleção do Speedcat, trazendo uma releitura sofisticada do tênis queridinho do momento. A novidade une memória e modernidade ao revisitar o design icônico do modelo em três interpretações, cada uma construída com acabamento premium e um olhar voltado para a moda contemporânea. Resgatado do acervo da marca, o Speedcat Wedge marca o retorno da tendência dos tênis com salto que dominaram os anos 2010, agora em uma versão mais elegante e contemporânea. O Speedcat Ballet traduz a delicadeza dos ballet flats, com tiras cruzadas que acentuam sua feminilidade moderna. Fechando o trio, o Speedcat OG preserva a construção original do modelo de 1999, reafirmando a herança esportiva que o transformou em referência estética.



Nova coleção Sentèz Divulgação

Bolsas

A Sentèz lançou a coleção de festas com bolsas em croco de linhas esculpidas, próprias para as produções de fim de ano. A paleta aposta em tons minerais, neutros luminosos e metais em ouro e prata, trazendo modelos que equilibram textura, estrutura e minimalismo. É uma curadoria autoral, elegante e versátil com peças que funcionam tanto em eventos festivos quanto em encontros informais, sempre com o olhar contemporâneo da marca. A marca nasce da ideia de quase um século de marroquineria sob o olhar autoral da designer Claudia Epszteyn, que transforma couro em peças de design com materiais e acabamentos de alta qualidade. Fundada na Espanha e agora também no Brasil, a marca une tradição e inovação em bolsas que carregam identidade.

Diss Denim acaba de lançar uma coleção Divulgação

Denin

A Diss Denim acaba de lançar uma coleção cápsula com cristais Swarovski, unindo o brilho da sofisticação à atitude do jeans contemporâneo. Inspirada nas estrelas que caem do céu e se transformam em luz sobre o tecido, a coleção traduz o contraste entre o cósmico e o urbano: o brilho do universo reinterpretado no denim. Com modelagens exclusivas e cristais nas cores black diamond, topázio e hematita, a coleção reforça o DNA da marca: design autoral, inovação e um olhar contemporâneo sobre o jeans. O resultado foram peças em black com um brilho discreto, delicado,

mas ao meso tempo, potente..

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.