coleção Inverno 26 da Cutterma

A Cutterman, marca curitibana reconhecida pelo trabalho autoral com couro e vestuário masculino, apresenta sua coleção Inverno 26, reafirmando um olhar sofisticado sobre o vestir contemporâneo. Com referências utilitárias, materiais nobres e uma estética que transita entre cidade e campo, a marca aprofunda sua proposta de um guarda-roupa pensado para atravessar o tempo. A coleção propõe uma relação mais duradoura com as peças, priorizando funcionalidade, qualidade e permanência. Silhuetas limpas, sobreposições equilibradas constroem um guarda-roupa versátil, desenvolvido para acompanhar diferentes contextos da rotina masculina sem abrir mão de personalidade e refinamento.

Alphorria lançou a coleção cápsula especial para torcer durante a Copa do Mundo Alphorria/divulgação

Torcida Unida

Alphorria lançou a coleção cápsula especial para torcer durante a Copa do Mundo. Inspirada na estética brazilcore, mas sob uma perspectiva sofisticada e contemporânea, a coleção traz referências esportivas sutis, sem abrir mão da feminilidade e da elegância. A “Torcida Unida Alphorria” incorpora as cores da bandeira brasileira de maneira sutil e versátil ao guarda-roupa, como azul-marinho e esmeralda, que ganham destaque nas pantalonas monocromáticas e ornam com as camisas e camisetas da coleção. Duas estampas são os destaques: uma abstrata com pinceladas irregulares em tons de azul, verde, e amarelo sobre um fundo azul; outra é localizada e apresenta uma onça, fazendo referência à um dos mascotes da competição, preenchida pelo mesmo padrão colorido do print exclusivo.

Coleção Horta, inspirada na memória do campo Iago Fundaro/divulgação

Vegetais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para o segundo semestre, a Le Lis Casa dá continuidade ao tema Conexões. Depois de viajar por diferentes culturas e tradições ao redor do mundo, a marca volta seu olhar para as conexões afetivas, celebrando o cotidiano, da gastronomia, da nostalgia e das histórias compartilhadas em torno da mesa. Nesse contexto nasce a coleção Horta, inspirada na memória do campo, da terra e dos alimentos. A coleção resgata cenas familiares que habitam o imaginário de diferentes gerações: as visitas ao sítio, as hortas de quintal, as férias no interior e o contato direto com a natureza.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.