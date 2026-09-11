Marca b/yourself chega a Minas Gerais com coleção que valoriza o atemporal

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Há quase dez anos a b/yourself organiza suas coleções como capítulos. A proposta da marca é que uma peça nova converse com o que já existe no guarda-roupa, em vez de se basear em temporadas que se substituem.

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Enquanto o mercado costuma tratar cada lançamento como um recomeço, a marca caminha no sentido oposto, fazendo de cada novidade um complemento ao acervo anterior.

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O Chapter 02, que chega a Minas Gerais, materializa essa ideia com alfaiataria de novas proporções e tecidos com texturas e brilhos discretos. A paleta de cores expande do marfim ao caramelo, passando por listras e xadrez.

Nas composições, peças estruturadas dividem espaço com itens leves. Um blazer de corte preciso dialoga com calças de caimento solto, enquanto uma blusa de tricô ganha fluidez ao lado de uma saia longa de organza.

Essa continuidade também define como cada peça se adapta ao longo do dia. Um blazer usado no trabalho pode ser combinado com um vestido para um jantar, exemplificando o conceito de guarda-roupa inteligente.

A coleção é pensada de forma editorial, como um texto construído aos poucos. O acervo da b/yourself apresenta repetições propositais e variações de um mesmo tema, permitindo retomar ideias anteriores com novas formas.

"Sempre acreditamos que um bom guarda-roupa acompanha o ritmo de quem o usa. Por isso nossas coleções são capítulos: cada uma amplia possibilidades e adiciona um novo trecho a essa história", afirmam Camila Soto e Carol Soto, fundadoras da marca.

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Fundada em 2018 por Camila Soto e Carolina Soto, a b/yourself foca em alfaiataria, matérias-primas selecionadas e design preciso. Com lojas em Pinheiros e no Shopping Cidade Jardim, em São Paulo, a marca propõe uma moda baseada em permanência e qualidade.