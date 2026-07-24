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VERÃO 2027

Santa Lolla lança coleção inspirada na essência do Brasil

Com referências à arquitetura e flora nacionais, o lançamento se divide em dois drops com o melhor das tendências boho e contemporâneas

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
24/07/2026 12:28 - atualizado em 24/07/2026 12:39

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Santa Lolla lança coleção inspirada na essência do Brasil
A campanha da coleção Verão 27 da Santa Lolla apresenta designs que refletem a essência brasileira e as tendências da estação crédito: Santa Lolla / divulgação

A nova coleção Verão 27 da Santa Lolla mergulha na essência da estação brasileira, celebrando um país vibrante e autêntico. A atmosfera da campanha é traduzida em cenários que unem a riqueza da flora nativa ao desenho dos cobogós, elementos icônicos da arquitetura modernista nacional.

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Dividido em duas etapas, o lançamento apresenta uma curadoria de produtos que equilibra versatilidade e tendência, pensada para diferentes estilos de mulheres. O objetivo é refletir a identidade fashion da marca.

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Designs contemporâneos

O primeiro drop da coleção traduz as tendências atuais em peças marcantes. As sandálias thong continuam como grandes apostas, ao lado de saltos imponentes e linhas esculturais. Um novo detalhe acolchoado na parte traseira de sandálias e scarpins adiciona um toque esportivo.

O color block também ganha protagonismo, com uma paleta de tons intensos de verde e azul. As cores são equilibradas por neutros e pelo Avocado, cor característica da Santa Lolla.

Sandálias de salto alto, chinelos de cortiça e sandália preta com salto dourado
A coleção Verão 27 da Santa Lolla equilibra designs contemporâneos com a estética boho e naturalSanta Lolla / Divulgação

Estética boho e natural

No segundo drop, a mistura de texturas e materiais recebe uma abordagem natural e boho. A estética handmade aparece em peças de ráfia, solados de cortiça e tramados manuais em couro.

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A influência folk está presente em toda a seleção, com uma paleta de tons terrosos, texturas de animal print e ornamentos metálicos. Construções clássicas do estilo dos anos 70, como plataformas e sandálias gladiadoras, também se destacam.

A coleção Verão 27 Santa Lolla celebra um modo de viver o verão que é essencialmente brasileiro: solar, leve e sofisticado. Todos os produtos já estão disponíveis nas lojas físicas e no site oficial da marca.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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