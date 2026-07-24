Santa Lolla lança coleção inspirada na essência do Brasil
Com referências à arquitetura e flora nacionais, o lançamento se divide em dois drops com o melhor das tendências boho e contemporâneas
compartilheSIGA
A nova coleção Verão 27 da Santa Lolla mergulha na essência da estação brasileira, celebrando um país vibrante e autêntico. A atmosfera da campanha é traduzida em cenários que unem a riqueza da flora nativa ao desenho dos cobogós, elementos icônicos da arquitetura modernista nacional.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Dividido em duas etapas, o lançamento apresenta uma curadoria de produtos que equilibra versatilidade e tendência, pensada para diferentes estilos de mulheres. O objetivo é refletir a identidade fashion da marca.
Leia mais
- Zaxy lança coleção Hello Kitty and Friends inspirada na moda dos anos 2000
- Rapper Duquesa lança coleção de moda urbana para a Renner
- Cápsula com peças atemporais em denim
Designs contemporâneos
O primeiro drop da coleção traduz as tendências atuais em peças marcantes. As sandálias thong continuam como grandes apostas, ao lado de saltos imponentes e linhas esculturais. Um novo detalhe acolchoado na parte traseira de sandálias e scarpins adiciona um toque esportivo.
O color block também ganha protagonismo, com uma paleta de tons intensos de verde e azul. As cores são equilibradas por neutros e pelo Avocado, cor característica da Santa Lolla.
Estética boho e natural
No segundo drop, a mistura de texturas e materiais recebe uma abordagem natural e boho. A estética handmade aparece em peças de ráfia, solados de cortiça e tramados manuais em couro.
Leia Mais
A influência folk está presente em toda a seleção, com uma paleta de tons terrosos, texturas de animal print e ornamentos metálicos. Construções clássicas do estilo dos anos 70, como plataformas e sandálias gladiadoras, também se destacam.
A coleção Verão 27 Santa Lolla celebra um modo de viver o verão que é essencialmente brasileiro: solar, leve e sofisticado. Todos os produtos já estão disponíveis nas lojas físicas e no site oficial da marca.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.