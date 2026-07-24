Risqué lança esmaltes com cheirinho de chocolate em parceria com KitKat

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Risqué, marca do Grupo Coty, anunciou uma colaboração com a KitKat, da Nestlé, para lançar uma coleção de esmaltes com cheiro de chocolate. A linha une beleza ao universo gourmand em nove cores inspiradas nas tendências de 2026.

Cada esmalte tem um aroma de chocolate, perceptível após a secagem, proporcionando uma experiência sensorial. A coleção foi desenvolvida ao longo de 18 meses, em um processo de cocriação entre as duas marcas que incluiu pesquisas e testes para garantir alta performance.

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Conheça as cores

A paleta de cores conta com quatro esmaltes metálicos, quatro cremosos e um de efeito especial. As opções são:

Metálicos: "KitKat Mania" (vermelho), "Choco Cósmico" (marrom com brilho dourado), "Meu Wafervorito" (amarelo manteiga) e "O Break Perfeito Existe" (lilás);

"KitKat Mania" (vermelho), "Choco Cósmico" (marrom com brilho dourado), "Meu Wafervorito" (amarelo manteiga) e "O Break Perfeito Existe" (lilás); Cremosos: "Vem Kit Kero" (marrom chocolate ao leite), "Amor à Primeira Mordida" (rosa vibrante), "Crocante na Medida" (verde) e "Só Mais um Pedacinho" (caramelo);

"Vem Kit Kero" (marrom chocolate ao leite), "Amor à Primeira Mordida" (rosa vibrante), "Crocante na Medida" (verde) e "Só Mais um Pedacinho" (caramelo); Efeito especial: "Eu Mereço Esse Glow" (azul), ideal para criar combinações e adicionar brilho.

Prazer validado pela ciência

Segundo pesquisa realizada pela Coty, aplicar os esmaltes e sentir o aroma de chocolate ativa centros de recompensa do cérebro de forma semelhante à degustação do doce. O estudo também revelou que 76,5% dos participantes concordaram que as unhas "dão água na boca" após a esmaltação. É importante ressaltar que os produtos são cosméticos e não são comestíveis.

Assim como todo o portfólio da marca, a coleção é cruelty-free, hipoalergênica, oferece longa duração, secagem rápida e alto brilho. A edição é limitada e estará disponível a partir de 3 de agosto nas principais farmácias, perfumarias e supermercados do Brasil, além da loja online da Coty, por R$ 9,99 cada unidade.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.