90s Supermodel Makeup: como recriar o visual das supermodelos em casa

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

As referências de beleza dos anos 1990 seguem em alta, com destaque para a maquiagem inspirada nas supermodelos que definiram a década. Naomi Campbell, Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Linda Evangelista, Christy Turlington e Kate Moss foram ícones da década e que seguem sendo inspiração em 2026.

A tendência resgata uma pele com acabamento equilibrado, olhos em tons neutros e lábios bem definidos. O movimento acompanha o retorno de referências da cultura pop que consolidaram o estilo. Produções como "Friends", por exemplo, popularizaram uma beleza com acabamentos e cores neutras, além de produções versáteis que ganham força em uma releitura contemporânea.

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A pele aposta em um acabamento equilibrado

A base da tendência é uma pele uniforme, com acabamento equilibrado, com acabamento soft matte e pontos de luminosidade estratégicos. A proposta busca equilíbrio, evitando uma cobertura extremamente glow ou totalmente opaca.

O objetivo é valorizar a textura natural da pele, criando um visual polido sem parecer pesado.

Olhos neutros criam profundidade

Nos olhos, a maquiagem foca em tons neutros como marrom, bege, taupe e champagne. As cores são aplicadas em esfumados suaves que ajudam a criar profundidade sem competir com o resto da produção.

Máscaras de cílios e lápis em tons escuros complementam o visual com definição, mantendo a proposta clássica que caracteriza a estética.

Lábios marcados voltam ao centro da maquiagem

O destaque nos lábios marcados fica para o contorno levemente esfumado, combinado a batons em tons de nude, rosa queimado e marrom. A técnica valoriza o formato natural da boca, criando definição sem linhas muito rígidas.

Para uma atualização da tendência, glosses transparentes ou de brilho suave podem ser aplicados no centro dos lábios. O detalhe traz dimensão e um acabamento mais atual.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.