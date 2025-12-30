Claudia Schiffer: supermodelo ganhou fortuna por menos de um minuto em filme

Na vida pessoal, Schiffer sempre manteve uma postura reservada. Após relacionamentos bastante comentados pela imprensa, como o que teve com o mágico David Copperfield nos anos 1990, ela se casou em 2002 com o diretor e produtor britânico Matthew Vaughn. Dessa união, nasceram seus três filhos - Caspar, Clementine e Cosima. Foto: Reprodução do Instagram @claudiaschiffer