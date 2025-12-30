Celebridades e TV
Claudia Schiffer: supermodelo ganhou fortuna por menos de um minuto em filme
Apesar de surgir rapidamente na produção dirigida por Richard Curtis, a presença de Schiffer teve um custo elevado. Segundo o livro “How Much?!: The $1000 Omelette… and 1100 Other Astonishing Money Moments”, de Andrew Holmes, a participação da modelo, que dura menos de um minuto, rendeu um cachê de US$ 350 mil. Foto: Divulgação
Nessa participação, o personagem Daniel, interpretado por Liam Neeson, conhece Carol, vivida por Schiffer, na escola de seu enteado Sam, papel de Thomas Brodie-Sangster, e tenta um primeiro flerte. Foto: Divulgação
A situação ganha um tom curioso ao longo da narrativa, já que Daniel revela ser apaixonado por Claudia Schiffer “real”, citando a modelo como a única mulher capaz de fazê-lo se apaixonar novamente após a morte da esposa, Joanna, personagem de Rebecca Frayn. Foto: Divulgação
Claudia Maria Schiffer nasceu em 25 de agosto de 1970, na cidade de Rheinberg, na então Alemanha Ocidental. Foto: Reprodução do Instagram @claudiaschiffer
Filha de um advogado e criada em uma família de classe média, ela planejava seguir carreira em Direito quando foi descoberta aos 17 anos em uma boate de Düsseldorf por um olheiro da agência Metropolitan. Foto: Reprodução do Instagram @claudiaschiffer
A partir desse encontro fortuito, sua vida mudou radicalmente, levando-a a Paris e, em pouco tempo, ao centro da indústria da moda internacional. Foto: Reprodução do Instagram @claudiaschiffer
O grande ponto de virada aconteceu no início dos anos 1990, quando Claudia Schiffer se tornou o rosto da grife Chanel, escolhida por Karl Lagerfeld como sua nova musa. Foto: Reprodução do Instagram @claudiaschiffer
A semelhança com a atriz francesa Brigitte Bardot, aliada a uma presença elegante e fotogênica, fez com que ela se destacasse rapidamente em campanhas icônicas, desfiles de alta-costura e editoriais de prestígio. Foto: Reprodução do Instagram @claudiaschiffer
Em poucos anos, Schiffer acumulou capas das principais revistas do mundo, como “Vogue”, “Elle” e “Harper’s Bazaar”, consolidando-se como uma das supermodelos mais bem pagas e influentes de sua geração. Foto: Reprodução do Instagram @claudiaschiffer
Ao longo da década de 1990, Claudia Schiffer desfilou para as maiores casas de moda, estrelou campanhas históricas e ajudou a definir a era das supermodelos, quando figuras como ela, Naomi Campbell, Linda Evangelista e Cindy Crawford ultrapassaram o universo fashion e se tornaram celebridades globais. Foto: Reprodução do Instagram @claudiaschiffer
Seu profissionalismo, aliado a uma imagem clássica e sofisticada, garantiu longevidade rara em um mercado conhecido pela constante renovação. Foto: Reprodução do Instagram @claudiaschiffer
Paralelamente à carreira nas passarelas e na publicidade, Schiffer também acumulou experiências no cinema e na televisão. Foto: Reprodução do Instagram @claudiaschiffer
Embora nunca tenha se dedicado integralmente à atuação, participou de filmes e séries, geralmente em papéis pontuais ou aparições especiais, como em “Simplesmente Amor”, além de produções como “Riquinho”, estrelado por Macaulay Culkin, e “Black and White, com Robert Downey Jr. Foto: Divulgação
Com o passar dos anos, Claudia Schiffer passou a administrar sua imagem com mais seletividade, reduzindo o ritmo de trabalhos e priorizando projetos que dialogassem com seus interesses pessoais. Foto: - Reprodução do Instagram @claudiaschiffer
Ela se envolveu em iniciativas ligadas à moda sustentável, à curadoria de exposições e à preservação da história da indústria fashion, além de colaborar com marcas em coleções especiais que refletiam sua trajetória e seu olhar amadurecido sobre o setor. Foto: Divulgação
Na vida pessoal, Schiffer sempre manteve uma postura reservada. Após relacionamentos bastante comentados pela imprensa, como o que teve com o mágico David Copperfield nos anos 1990, ela se casou em 2002 com o diretor e produtor britânico Matthew Vaughn. Dessa união, nasceram seus três filhos - Caspar, Clementine e Cosima. Foto: Reprodução do Instagram @claudiaschiffer
Mesmo com uma atuação menos constante nas passarelas, Claudia Schiffer permanece como uma referência da moda contemporânea. Seu nome é associado a uma era específica, mas sua influência atravessa gerações, seja como símbolo do auge das supermodelos, seja como exemplo de longevidade e reinvenção em uma indústria volátil. Foto: Reprodução do Instagram @claudiaschiffer