Maquiagem profissional une técnica, identidade e emoção

A maquiagem profissional tem ampliado seu papel no universo da beleza ao se consolidar como uma ferramenta de expressão, identidade e fortalecimento da autoestima. Esse movimento se reflete no crescimento da demanda por serviços do setor.

Dados do GetNinjas, principal plataforma de serviços da América Latina, publicados no site VC S/A, indicam que os pedidos na categoria Moda & Beleza avançaram 35% entre junho e novembro de 2025. Dentro desse cenário, os serviços de maquiagem se destacaram, com alta de 137% no período.

Esse novo entendimento sobre a maquiagem, que ultrapassa a dimensão estética e incorpora aspectos emocionais e identitários, é o centro da atuação do maquiador profissional e especialista Salomão Saffi, cujo trabalho artístico busca aliar técnica, sensibilidade e leitura emocional do indivíduo.

“Conheci a maquiagem por acaso no final dos anos 80, quando maquiava uma antiga namorada que, à época, trabalhava com produção de moda. Com o passar do tempo, fui aprofundando meus conhecimentos e me profissionalizando, até que, na década de 1990, passei a atuar no cinema, quando a maquiagem ganhou um caráter definitivamente profissional, impondo desafios ligados à criação de personagens e ao compromisso com o realismo da imagem”, relembra. Atualmente, o maquiador e a ex-companheira, que é atriz, trabalham juntos em caracterizações das suas personagens.

O profissional também atuou como maquiador de concursos de Misses, tanto nacionais quanto internacionais, onde teve o início da sua carreira como maquiador, trabalhando com a beleza da mulher latina. Após alguns anos, no Rio de Janeiro, fez seu primeiro filme com Vera Fisher em “Navalha da Carne”.

De 1996 a 2024 atuou em produções da Rede Globo, trabalhando com dramaturgia, séries e filmes. Esse período foi primordial para que Salomão compreendesse que a maquiagem vai além do conceito de beleza e engloba conceitos mais profundos, como autoestima e questões emocionais. Segundo ele, o conhecimento técnico em inteligência emocional trouxe à profissão um novo caminho, entendendo o verdadeiro sentido de trabalhar com a beleza feminina.

“O trabalho de maquiagem se manifesta nas inseguranças que cada mulher carrega durante uma vida de dificuldades. Entendi que a mulher que traz um sofrimento em si deixou sua vaidade ser desconstruída, o que muitas vezes impede o reconhecimento da própria beleza. Para mim, a maquiagem se torna um caminho de reconexão com essa verdade, ajudando a revelar a força que permite resgatar a essência e a autoestima”, explica o profissional.

Esse entendimento passou a orientar o seu trabalho, que hoje envolve também a escuta e o diálogo com mulheres, como forma de compreender e potencializar aspectos emocionais. O novo momento profissional impulsionou Salomão à promover e ministrar palestras sobre beleza, momentos direcionados para que mulheres possam reconhecer o seu valor e reservar um tempo necessário para acreditar na felicidade e autoestima.

Formação e transmissão de conhecimento

Junto com grandes transições, o profissional tem usado seus conhecimentos para capacitar novos talentos da maquiagem, com o objetivo de contribuir para a formação de novos profissionais. Salomão Saffi desenvolveu a Mentoria de Maquiagem, um programa voltado à capacitação técnica e ao amadurecimento artístico no setor da beleza.

A formação reúne conceitos práticos e teóricos construídos ao longo de sua trajetória. O curso parte da ideia de que o conhecimento acumulado precisa ser compartilhado, como forma de fortalecer o mercado e preparar profissionais mais conscientes do impacto da maquiagem na vida das pessoas.

Entre os pilares da mentoria está o estudo da anatomia facial, base que orienta a aplicação das técnicas e a valorização das diferentes formas de beleza. Essa abordagem também dialoga com projetos desenvolvidos por Salomão ao longo da carreira, como a coleção “Sonho das Mulheres Refugiadas”, criada a partir de um concurso da Avon, que propôs ressignificar histórias de vulnerabilidade por meio da maquiagem e trazer a verdadeira linguagem da mulher e beleza facial.

“Tenho a certeza que o mercado é amplo e necessita de novos talentos que reconheçam a verdadeira capacidade de um novo profissional no Brasil. Mais do que um recurso estético, maquiar envolve sensibilidade, escuta e o reconhecimento da diversidade feminina”, finaliza.

Salomão Saffi atualmente segue também com outro novo novo projeto: “Máscara de Dionísio- Efeitos e Construção do Personagem”, programa elaborado junto à Lei Rouanet e aprovado para mentoria na área do audiovisual nacional.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para mais informações sobre a Mentoria de Maquiagem, basta acessar o canal do Youtube “Salomão Saffi - Arte e Beleza” e acompanhá-lo em seu perfil oficial do Instagram.