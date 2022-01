Para toda ocasião

coleção feminina Torinno (foto: Divulgação)



Sportswear é um termo de origem americana que designa uma família de vestimentos que cobrem as ações do domínio esportivo e também, por extensão, roupas confortáveis. No uso atual, são roupas que podem ser usadas com conforto e que começaram a ser exploradas nos anos 60, com o jeans, e atualmente chegaram à alta-costura, com Chanel, por exemplo. Para os ingleses, a classificação toma o nome de leisurewear e entre nós seria mais roupa informal. E é com esse estilo, que é de custo mais fácil e de produção mais rápida, que o segmento de vestuário está conseguido se fortificar depois da crise. Uma tendência desse estilo é que quase sempre é formado por duas peças, o que facilita a combinação com outras propostas.

Short Branco (foto: Divulgação)

Muitas indústria de moda estão optando pela proposta, que é mais vendável e aceita variação de tecidos, uma vez que os importados da China estão com oferta mais difícil. Uma dessas marcas foi criada em 2017 pelo estilista Luis Fiod. É a Torinno, que estreou em 2018, dentro da lista de marcas de moda masculina. No ano seguinte, a label estreou na São Paulo Fashion Week, como integrante da lista de marcas do segmento masculino. Na última edição da SPFW, a principal novidade foi o lançamento da primeira coleção feminina da grife. Nesta temporada, a Torinno agregou ao masculino o lançamento de sua primeira linha feminina, em coleção inspirada no verão de grandes metrópoles à beira-mar, num misto do calor extravagante de Dubai com o lifestyle cool effortless de Los Angeles. "Imaginei um verão noturno e urbano, um clima tropical sob o ar-condicionado. Tem praia, mas é uma praia à noite", diz Fiod.

Calça Jeans (foto: Divulgação)

Com a chegada da coleção feminina, a Torinno ampliou suas possibilidades de criação e de consumidores, incorporando peças do guarda-roupa feminino ao estilo easy chic da marca, mesclando o rigor no acabamento e a atenção aos detalhes vindos do high fashion, com o frescor casual típico da pegada esportiva. Os tecidos usados nesta estação são um bom exemplo deste mix. O náilon, a malha, o algodão e o jeans dividem espaço com materiais nobres como o tricô, o couro, a seda. Nos shapes, a camisa social ganhou releitura no vestido com barra franzida de elástico.

Há ainda os vestidos tipo camiseta, conjuntos de shorts e jaqueta de náilon, calças e conjuntos de moletom.

O náilon, a malha, o algodão e o jeans dividem espaço com materiais nobres como o tricô (foto: Divulgação)

"Há luxo na Torinno não no sentido de ostentação, mas de oferecer peças de streetwear com acabamento e conceito de design de moda contemporâneo de qualidade", definiu o diretor criativo.

Na cartela de cores, o preto, o branco e os surtons de cinza são combinados a variações de amarelo e verde (hora fluo, hora pastel), além do azul e do lavanda (destaque para ele). A mesma cartela se aplica aos acessórios, como as pulseiras largas e brincos, os grandes colares de corrente em vários tons (desenvolvidos como linha assinada pela Torinno para a Pluma Brazil) e os cintos com ilhoses. Os sapatos e sandálias com salto geométrico retangular ou tipo bloco foram feitos em parceria com a Santa Lolla.

Há 3 estampas na coleção: palmtree é construída a partir de ilustrações de palmeiras sobrepostas com persianas, num resultado quase abstrato, assim como a siri, que virou uma brincadeira num mix de cores com a desconstrução da silhueta do animal. Há ainda a logomania, com o logo da marca. "As estampas são exclusivas, feitas a partir da minha pesquisa com fotos ou colagem de imagens", conta Fiod.

A coleção será vendida no e-commerce da marca, em vários pequenos lançamentos, começando logo após a apresentação. A campanha será estrelada pela atriz Alinne Moraes e pelo rapper Matuê. E que venha o verão, não só das praias ensolaradas, mas das noites quentes nos bares, restaurantes, festas e celebrações por todo o Brasil – com todes devidamente vacinados, claro. "Desejo que o estilo da marca possa alcançar um público cada vez maior e mais diverso", finaliza Luis Fiod.