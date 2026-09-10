Camila Pimenta anuncia sua primeira coleção autoral para o público

O design de produto sempre esteve presente no trabalho de Camila Pimenta. Ao longo de sua trajetória, desenhar peças exclusivas tornou-se parte natural do processo de criação de seus projetos, impulsionado por uma premissa que permanece central em seu escritório: nenhum projeto deve ser igual ao outro.

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Em uma arquitetura marcada pela busca por identidade, muitas vezes a peça ideal simplesmente não existe. É nesse momento que o desenho passa a fazer parte do projeto. Mobiliário, objetos e elementos desenvolvidos especialmente para cada espaço ajudaram, ao longo dos anos, a construir um repertório autoral que até então permanecia essencialmente reservado aos clientes do escritório.

"O design de produto sempre fez parte do meu processo criativo. Meus clientes buscam justamente essa autoria, algo que tenha sido pensado para eles e que não seja simplesmente uma repetição do que já existe. Muitas vezes, o projeto pede uma peça que ainda não existe, e é desse desejo de encontrar a solução exata que nasce o desenho. Criar produto, para mim, sempre foi uma extensão natural da arquitetura e dos interiores".

O que muda agora, portanto, não é a aproximação de Camila com o design de produto, mas o alcance dessas criações. Até aqui, suas peças nasciam vinculadas a projetos específicos, concebidas dentro de um contexto particular e destinadas a permanecer naquele universo. Pela primeira vez, a arquiteta e designer decide transpor essa produção para uma coleção destinada ao mercado.

A decisão marca uma mudança importante em sua trajetória. Ao longo dos anos, diferentes convites para desenvolver coleções surgiram, mas Camila optou por preservar sua produção dentro do universo dos projetos que assinava. A possibilidade de criar para um público mais amplo exigia uma parceria capaz de manter o mesmo grau de autoria, cuidado e liberdade presente em seu processo habitual de criação. Foi nesse encontro que surgiu a colaboração com a Scatto.

A parceria dá início ao desenvolvimento da primeira coleção autoral de Camila Pimenta concebida para ultrapassar os limites de seus próprios projetos. Uma coleção que nasce de uma linguagem construída ao longo dos anos, mas que, desta vez, poderá estabelecer novas relações com diferentes arquiteturas e interiores.

"Já havia recebido outros convites, mas sempre entendi que esse movimento precisaria acontecer com a parceria certa. Não queria simplesmente associar meu nome a uma coleção. Queria estar verdadeiramente envolvida no processo e encontrar uma marca que compreendesse a minha linguagem e tivesse abertura para desenvolver cada ideia comigo. Encontrei isso na Scatto. Existe uma sintonia muito especial entre os nossos universos e acredito que essa parceria tem todos os elementos para construir algo realmente marcante."

Os primeiros desenhos já foram apresentados à marca e a coleção entra agora em etapa de desenvolvimento. É o momento em que ideias começam a encontrar matéria, proporção e soluções técnicas, enquanto as formas que definirão o projeto permanecem preservadas.

Nas redes sociais, Camila compartilhou apenas um primeiro indício do que está por vir. Um vídeo de bastidores da apresentação registra fragmentos do processo, detalhes e momentos do encontro, sem revelar as peças. O mistério faz parte da narrativa.

Neste primeiro momento, mais importante do que antecipar formas, materiais ou detalhes da coleção é anunciar o movimento que ela representa. Pela primeira vez, uma linguagem de design construída durante anos dentro dos projetos de Camila Pimenta começa a deixar um universo essencialmente exclusivo para ganhar novos destinos.

Não se trata do início de sua relação com o design de produto. Trata-se do momento em que uma criação antes reservada aos seus projetos passa, pela primeira vez, a ser pensada para o público.

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A coleção autoral de Camila Pimenta para a Scatto será revelada em breve. Até lá, seus desenhos permanecem em segredo.