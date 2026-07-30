Alfaiataria todos os dias: dicas para um look elegante sem passar calor

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A alfaiataria deixou de ser exclusiva dos dias frios ou do ambiente corporativo, adaptando-se a produções leves e contemporâneas. Tons claros, modelagens curtas e tecidos fluidos são estratégias para manter a tendência durante o verão.

Aline Guella, diretora criativa da LINI, marca brasileira de moda feminina, compartilha dicas para incorporar a alfaiataria de maneira sofisticada em épocas de calor.

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Aposte em tons claros e neutros

Cores como branco, off-white, bege, areia e tons pastel ajudam a refletir o calor e reforçam a sofisticação da alfaiataria. Por serem versáteis, facilitam as combinações e criam produções elegantes tanto para o dia quanto para ocasiões especiais, além de conferir mais leveza ao visual.

Equilibre com peças mais despojadas

A combinação de alfaiataria com peças casuais é uma forte aposta da moda. Misturar blazers com tênis ou sandálias, camisas de botão com saias ou calças de alfaiataria com regatas cria um contraste equilibrado. O resultado quebra a seriedade da tendência sem perder a sofisticação.

Priorize modelagens mais amplas

Peças com cortes retos e silhuetas mais soltas permitem melhor circulação de ar e tornam o look mais confortável. Calças de pernas amplas, bermudas de alfaiataria, coletes e blazers oversized são opções que mantêm a elegância sem comprometer a leveza.

Detalhes que fazem a diferença

Pequenos detalhes valorizam a produção. Abotoamentos e recortes diferentes dão um toque único e divertido à alfaiataria. Acessórios como cintos marcantes, lenços, joias delicadas e bolsas estruturadas também são essenciais para complementar o visual.

Escolha do tecido é essencial

A seleção do tecido é fundamental para produções em dias quentes. Materiais como a lã fria e o malhablock garantem leveza, frescor e respirabilidade às peças. Isso mantém o acabamento estruturado e sofisticado do look, tornando as composições mais confortáveis.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.