Alfaiataria todos os dias: dicas para um look elegante sem passar calor
Aprenda a escolher os tecidos, cores e modelagens ideais para incorporar a tendência em seus looks de verão com frescor e muita sofisticação
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A alfaiataria deixou de ser exclusiva dos dias frios ou do ambiente corporativo, adaptando-se a produções leves e contemporâneas. Tons claros, modelagens curtas e tecidos fluidos são estratégias para manter a tendência durante o verão.
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Aline Guella, diretora criativa da LINI, marca brasileira de moda feminina, compartilha dicas para incorporar a alfaiataria de maneira sofisticada em épocas de calor.
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Aposte em tons claros e neutros
Cores como branco, off-white, bege, areia e tons pastel ajudam a refletir o calor e reforçam a sofisticação da alfaiataria. Por serem versáteis, facilitam as combinações e criam produções elegantes tanto para o dia quanto para ocasiões especiais, além de conferir mais leveza ao visual.
Equilibre com peças mais despojadas
A combinação de alfaiataria com peças casuais é uma forte aposta da moda. Misturar blazers com tênis ou sandálias, camisas de botão com saias ou calças de alfaiataria com regatas cria um contraste equilibrado. O resultado quebra a seriedade da tendência sem perder a sofisticação.
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Priorize modelagens mais amplas
Peças com cortes retos e silhuetas mais soltas permitem melhor circulação de ar e tornam o look mais confortável. Calças de pernas amplas, bermudas de alfaiataria, coletes e blazers oversized são opções que mantêm a elegância sem comprometer a leveza.
Detalhes que fazem a diferença
Pequenos detalhes valorizam a produção. Abotoamentos e recortes diferentes dão um toque único e divertido à alfaiataria. Acessórios como cintos marcantes, lenços, joias delicadas e bolsas estruturadas também são essenciais para complementar o visual.
Escolha do tecido é essencial
A seleção do tecido é fundamental para produções em dias quentes. Materiais como a lã fria e o malhablock garantem leveza, frescor e respirabilidade às peças. Isso mantém o acabamento estruturado e sofisticado do look, tornando as composições mais confortáveis.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.