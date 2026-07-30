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PELOS FACIAIS

'Bigode feminino' ganha espaço nas redes sociais

Nas redes, mulheres exibem pelos no buço como forma de autoaceitação; especialista explica como a tendência redefine o conceito de beleza

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
30/07/2026 12:47 - atualizado em 30/07/2026 12:49

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'Bigode feminino' ganha espaço nas redes sociais
A aceitação do &#39;bigode feminino&#39; por influenciadoras reflete a busca por liberdade e autenticidade na aparência feminina crédito: Redes sociais

O que antes era um detalhe a ser escondido, agora ganha espaço nas redes sociais. O chamado "bigode feminino" é exibido com naturalidade por influenciadoras e criadoras de conteúdo que defendem uma relação mais livre com a própria aparência.

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A tendência, que gera milhares de comentários na internet, aponta uma mudança de comportamento. Cada vez mais mulheres escolhem por si mesmas se desejam ou não remover os pelos faciais.

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Para a visagista e terapeuta capilar Mari Borges, o movimento representa uma transformação na percepção sobre beleza. "Como profissional da beleza, não acredito que exista certo ou errado. Existe escolha. Se uma mulher se sente feliz mantendo os pelos do buço, essa decisão merece respeito", afirma.

@um.pouco.de.tudo938 ela tendo mais barba q meu código de barras ???????? #barba #mulher ? som original - um pouco de tudo????

Ela ressalta que quem prefere remover os pelos não está sendo menos autêntica. Segundo Borges, o mais importante é que a decisão seja consciente e reflita a identidade da pessoa.

Impacto na imagem pessoal

Do ponto de vista técnico, o visagismo demonstra que os pelos na região do buço podem influenciar a leitura visual do rosto. Isso, no entanto, não significa que exista um padrão ideal.

@reistainara Respondendo a @annykelly461 ? som original - Tainara Reis

A especialista explica que o buço interfere na percepção da luz e do contraste facial. Com os pelos, a região central do rosto pode ganhar mais sombra e uma sensação de maior peso visual. Sem eles, a leitura costuma ser mais leve, com destaque para os lábios e aparência de pele uniforme.

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Nos últimos anos, o mercado da beleza também passou por uma mudança, valorizando a personalização dos atendimentos e o respeito às características individuais de cada cliente, em vez de impor um modelo único.

Borges acredita que, nesse novo cenário, procedimentos estéticos deixam de ser uma obrigação e se tornam ferramentas de expressão. "A beleza nunca deveria ser uma imposição. O problema não está em remover ou manter os pelos, mas em fazer isso apenas para atender expectativas externas", declara.

A profissional conclui que a melhor tendência continua sendo a de fazer escolhas conscientes, e não simplesmente seguir o que está em alta. Enquanto o tema movimenta as redes, uma mensagem parece unir diferentes opiniões: autenticidade e liberdade de escolha têm ocupado um espaço cada vez maior.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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