Adeus, pinça: as 4 áreas do rosto que você pode liberar dos pelos

A busca por procedimentos estéticos mais práticos e com recuperação rápida tem transformado os hábitos de consumo no setor de beleza e bem-estar. Segundo relatório da Business Research Insights (2026), os procedimentos minimamente invasivos já representam 61% de todos os tratamentos estéticos realizados no mundo.

Entre eles está a depilação a laser, que deixou de ser procurada apenas para pernas e axilas e passou a fazer parte da rotina de quem deseja tratar áreas do rosto.

Mas afinal, quais regiões podem receber a aplicação?

Segundo Tálona Nayla de Marco, coordenadora responsável técnica da LypeDepyl, diferentes partes do rosto podem receber o tratamento, desde que exista avaliação prévia e indicação adequada para cada caso.

"Em mulheres, o surgimento de fios mais espessos em áreas como buço, queixo e mandíbula pode estar relacionado a fatores hormonais, genéticos ou condições como a síndrome dos ovários policísticos (SOP), que costuma provocar aumento da produção de hormônios androgênicos. Já entre os homens, a barba concentra grande parte da demanda devido a quadros recorrentes de foliculite, irritação e encravamento provocados pelo barbear constante. Por isso, além da questão estética, a depilação a laser também pode contribuir para mais conforto e saúde da pele", explica.

Confira as principais regiões do rosto que podem receber a aplicação:

1. Buço

Uma das áreas líderes em demanda, especialmente em casos de fios mais aparentes. "Além da questão estética, a retirada repetitiva pode provocar sensibilidade na pele. Com o tratamento, ocorre o enfraquecimento gradual dos fios, reduzindo a necessidade de manutenção constante", afirma.

2. Queixo

Está entre as regiões mais tratadas, quando há crescimento de fios mais grossos e visíveis. "É uma área que impacta a autoestima e gera desconforto. Por isso, figura entre as principais escolhas de quem busca uma solução de longo prazo", explica Tálona.

3. Mandíbula

A região está entre as mais procuradas pelas mulheres, quando há crescimento de fios mais espessos ou visíveis. "Nesses pontos observamos casos relacionados a fatores hormonais e genéticos, além do desconforto causado pela necessidade de remoção constante."

4. Barba

Entre os homens, a barba lidera a demanda pelo tratamento. "O hábito de barbear-se regularmente pode desencadear reações inflamatórias e outros transtornos recorrentes. Ao longo do acompanhamento, muitos pacientes relatam melhora significativa desses quadros", destaca.

Quais cuidados são necessários?

Por se tratar de uma parte do corpo mais exposta ao sol, alguns cuidados são indispensáveis durante todo o processo. "O uso diário de protetor solar é fundamental para preservar a saúde da pele e reduzir o risco de manchas. Também é importante respeitar os intervalos recomendados entre as sessões e seguir todas as orientações fornecidas pelo profissional responsável", orienta.

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A especialista também recomenda evitar métodos que removam os fios pela raiz entre uma sessão e outra, pois isso pode interferir na resposta ao tratamento. "Cada paciente recebe recomendações específicas de acordo com suas características. Seguir essas orientações contribui para resultados mais seguros e satisfatórios."