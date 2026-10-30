Parar de beber pode transformar casamentos e amizades

Já escrevi aqui, recentemente, que beber menos ou abandonar completamente o álcool está se tornando uma escolha cada vez mais presente na vida de muitas pessoas. Por diferentes motivos, como cuidar da saúde, melhorar o sono, economizar dinheiro ou buscar mais equilíbrio emocional, homens e mulheres têm repensado a relação com a bebida.

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A mudança, no entanto, vai muito além de deixar de consumir cerveja no fim de semana ou recusar uma taça de vinho durante o jantar. Em muitos casos, ela transforma a maneira como as pessoas se relacionam, reorganiza a rotina familiar e coloca à prova amizades construídas ao longo de anos.

Embora a decisão de parar de beber possa trazer benefícios importantes, ela também provoca questionamentos sobre os vínculos afetivos. Isso acontece porque o álcool ocupa espaço significativo na vida social. Está presente em aniversários, casamentos, confraternizações profissionais, encontros de amigos, comemorações familiares e até em momentos considerados necessários para aliviar as tensões diárias.

Quando alguém decide se afastar da bebida, deve aprender a participar dessas situações de outra maneira, enquanto as pessoas ao redor também precisam se adaptar à nova realidade.

No casamento, os efeitos da mudança podem ser especialmente profundos. Em alguns relacionamentos, o consumo de álcool fazia parte dos momentos de lazer do casal. Beber juntos depois de um dia de trabalho, sair para o bar ou reunir amigos em casa eram atividades que ajudavam a construir uma rotina compartilhada. Quando um dos parceiros deixa de beber, parece que tais hábitos perdem sentido, sendo necessário adotar novas formas de convivência.

A transformação pode ser positiva. Sem os efeitos do álcool, algumas pessoas passam a perceber melhor as próprias emoções, demonstram mais disponibilidade para conversar e conseguem lidar com conflitos de maneira mais consciente. Discussões que antes se prolongavam durante a noite ou eram agravadas pela bebida podem se tornar menos frequentes.

A qualidade do sono, a disposição e a capacidade de cumprir compromissos também podem melhorar, contribuindo para o convívio mais equilibrado.

Isso não significa que abandonar o álcool vá resolver automaticamente os problemas do casamento. Questões antigas, como dificuldades financeiras, diferenças na criação dos filhos, falta de diálogo e insatisfação afetiva, continuam existindo. Em determinadas situações, a bebida funcionava como uma forma de evitar conversas difíceis ou adiar decisões importantes. Sem ela, problemas escondidos podem aparecer com mais clareza.

É neste momento que o casal precisa compreender que a mudança não é individual. Quando um parceiro decide parar de beber, o outro sente orgulho e apoia, mas se a mudança não for conversada com cuidado, pode trazer problemas. A comunicação é importante ferramenta para atravessar essa fase. Explicar os motivos da decisão, estabelecer limites e conversar sobre situações desconfortáveis ajuda a diminuir mal-entendidos. O respeito mútuo é fundamental para que a sobriedade não se transforme em disputa doméstica.

As amizades passam por transformações quando alguém decide parar de beber. Mas é preciso saber que abandonar o álcool não significa o fim da vida social. Vários programas não envolvem bebidas. E nada impede que, nessas ocasiões, bebe quem quer e não bebe quem não quer, sem constrangimentos.

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* Isabela Teixeira da Costa/Interina

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.