Banda mineira Daparte lança "Televisão", primeiro single do novo EP

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

A banda mineira Daparte lança “Televisão”, primeiro single de seu novo EP. Já disponível nas plataformas, a faixa é lançada pela Algohits, parceria que passa a conduzir a distribuição e a estratégia dos próximos projetos do quinteto de Belo Horizonte. Produzida pela própria banda em conjunto com o Sonasterio, a música antecipa um EP de quatro canções e inaugura uma nova fase para o grupo.

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Em “Televisão”, a Daparte parte de uma inquietação bastante atual: o excesso de informações, opiniões e discursos que ocupam as telas e o cotidiano, mas que nem sempre estabelecem uma conversa real com quem está do outro lado. “A televisão não fala mais comigo sobre mim” é o verso que conduz a faixa e traduz a sensação de deslocamento diante de um mundo narrado em tempo integral.

A música também questiona a distância entre repetir o discurso certo e colocá-lo em prática. “Eu me acostumei a só fazer e não me importar / a decorar o que dizer, mas nunca praticar”, canta o grupo. Sem transformar a canção em um manifesto, a Daparte expõe o incômodo de viver cercado por estímulos, em alerta permanente, e ainda assim se sentir cada vez mais afastado do que acontece ao redor.

Com guitarras, programações e efeitos mais densos, “Televisão” amplia a pesquisa sonora da banda sem abandonar a força melódica que se tornou uma de suas marcas. A faixa dialoga com referências como Os Mutantes, Oasis, Radiohead, The Flaming Lips, The 1975 e Fontaines D.C., filtradas pela identidade que o grupo construiu desde sua formação, em 2015.

O single antecipa um EP de quatro faixas escritas em diferentes momentos da trajetória da Daparte. Algumas das músicas já passaram pelo teste do palco e agora ganham unidade em um projeto que reúne lados distintos da banda e reforça sua liberdade criativa.

Formada por Juliano Alvarenga, João Ferreira, Bernardo Cipriano, Túlio Lima e Daniel Crase, a Daparte surgiu em Belo Horizonte e construiu uma trajetória que cruza o indie rock, a canção brasileira e o pop alternativo. O grupo lançou os álbuns Charles (2018), Fugadoce (2021) e Baterias de Emergência (2024), além de ter se apresentado em festivais e palcos como Rock in Rio, Planeta Brasil, Breve, Sarará e Circo Voador.

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João Ferreira, um dos compositores da banda, foi indicado duas vezes ao Grammy Latino e, em 2025, tornou-se o primeiro brasileiro indicado à categoria Compositor do Ano, por obras gravadas por artistas como Vitor Kley, Anavitória, Lagum e Samuel Rosa.

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