Venture Global e ConocoPhillips anunciam contrato de compra e venda de GNL de 20 anos

Hoje, a Venture Global, Inc. (NYSE: VG) e a ConocoPhillips (NYSE: COP) anunciaram um novo Contrato de Compra e Venda (SPA) de longo prazo para gás natural liquefeito (GNL). No âmbito do SPA, a ConocoPhillips comprará 1,0 milhão de toneladas por ano (MTPA) de GNL da Venture Global por 20 anos, começando em 2030.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

“A Venture Global tem orgulho de receber a ConocoPhillips, uma das principais empresas de energia do mundo, como parceira de longo prazo”, disse Mike Sabel, CEO da Venture Global. "Este acordo reflete a confiança contínua do mercado em nossa capacidade comprovada de fornecer GNL americano confiável e de baixo custo, rapidamente e em escala. Esperamos apoiar o crescente portfólio global de GNL da ConocoPhillips nas próximas décadas."

Sobre a Venture Global

A Venture Global é uma produtora e exportadora de gás natural liquefeito (GNL) de baixo custo nos EUA, com mais de 100 milhões de toneladas por ano (MTPA) de capacidade em produção, construção ou desenvolvimento. A Venture Global iniciou a produção de GNL em sua primeira instalação em 2022 e agora é uma das maiores exportadoras de GNL dos EUA. A empresa possui um modelo de negócios verticalmente integrado, com ativos em toda a cadeia de fornecimento de GNL, incluindo produção, transporte, navegação e regaseificação. Seus três primeiros projetos, Calcasieu Pass, Plaquemines LNG e CP2 LNG, estão localizados na Louisiana, às margens do Golfo da América. A Venture Global está desenvolvendo projetos de captação e armazenamento de carbono em cada uma de suas instalações da GNL.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém certas declarações que podem incluir "declarações prospectivas". Todas as declarações, exceto as declarações de fatos ou condições históricos ou atuais, incluídas neste documento são "declarações prospectivas". Entre as "declarações prospectivas" estão, entre outras itens, declarações sobre a estratégia de negócios, planos e objetivos da Venture Global. A Venture Global acredita que as expectativas refletidas nestas "declarações prospectivas" são razoáveis; contudo, são inerentemente incertas e envolvem uma série de riscos e incertezas além do controle da Venture Global. Além disto, as suposições podem se mostrar imprecisas. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles previstos ou implícitos nas "declarações prospectivas" devido a diversos fatores. Estas "declarações prospectivas" se referem apenas à data em que foram feitas e, exceto conforme exigido por lei, a Venture Global não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar qualquer "declaração prospectiva" ou fornecer razões pelas quais os resultados reais podem diferir, seja devido a novas informações, eventos futuros ou outros fatores.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261001090545/pt/

Contato Investidor:

Ben Nolan

IR@ventureglobalLNG.com

Contato para a Imprensa:

Shaylyn Hynes

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

press@ventureglobalLNG.com