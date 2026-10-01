Já escolheu em quem votar? Conhece a proposta do seu candidato?

Na segunda-feira, a uma semana das eleições, ainda não sabia em quem votar para vários cargos. Resolvi entrar no Instagram dos candidatos a vários dos cargos eletivos de domingo, pelos quais tinha interesse em conhecer mais da proposta de trabalho. Qual não foi minha surpresa quando vi que muitos deles não tinham Instagram e os que tinham não falavam das propostas e dos temas que defendem.

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Como sou da turma que gosta de votar consciente e não quero anular meu voto, lembrei da sabatina que o Estado de Minas, o UAI e a TV Alterosa fizeram com os principais candidatos ao governo do Estado. Todas as entrevistas foram transmitidas ao vivo, mas no horário eu estava mergulhada no trabalho e a muitas delas não pude assistir ao vivo.

Sei que muitas pessoas preferem o voto útil, aquele que vota em determinado candidato não por gostar dele, propriamente, mas por não querer que o outro ganhe.

Em uma democracia, o voto é pessoal e cada um vota do jeito que quer, e ninguém tem nada a ver com isso. Não é mesmo? E não cabe nenhum julgamento, nem brigas. A democracia é pautada pelo respeito às opiniões divergentes, e está tudo bem.

Se você quer conhecer melhor os candidatos para dar seu voto consciente, vale muito a pena assistir. Todas as entrevistas têm 45 minutos de duração. Os candidatos responderam a perguntas sobre temas comuns da disputa pelo Palácio Tiradentes e a questionamentos específicos sobre suas trajetórias, articulações políticas e propostas de governo. Elas podem ser assistidas pelo pelo canal do Portal Uai no YouTube.

É possível acessar pelo em.com.br, clicar na lupa de pesquisa e digitar Sabatina ou Sabatina EM/UAI/TV Alterosa e dar enter. Todas elas aparecerão abaixo. Você clica na figura e a segunda imagem é o vídeo. É clicar na seta e assistir. É muito bom.

Algumas perguntas foram comuns a todos: Qual o maior problema de Minas e como fará para resolvê-lo? Por que Minas perdeu protagonismo na política nacional? Como pagar a alta dívida do Estado? e O que acha do governo nacional atual?

Durante a entrevista, todos acabaram citando um ou outro candidato com alguma crítica, mas o bom foi que nenhum deles se ateve a ficar falando mal de A ou B, porque não tinha espaço para isso. Eles, de fato, apresentaram seus programas, o que dá um panorama do governo de cada um, se ele ganhar.

Que fique registrado aqui que a escolha dos candidatos convidados foi baseada nos critérios indicados pelo TRE para debates e entrevistas. Foram eles, por ordem alfabética: Alexandre Kalil (PDT), Cleitinho Azevedo (Republicanos), Flávio Roscoe (PL), Gabriel Azevedo (MDB), Mateus Simões (PSD) e Patrus Ananias (PT).

A edição do jornal Estado de Minas da última terça-feira (29/9) trouxe a cobertura da sabatina do candidato Flávio Roscoe, o último a participar da série de entrevistas, por motivo de saúde, e também apresentou um resumo dos pontos principais de todos os seis entrevistados.

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Não ficarei aqui falando de cada um. Fica a sugestão para assistirem aos vídeos ou lerem a matéria de terça do EM.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.