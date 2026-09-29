Falamos 30% menos. O que isso está fazendo com as lideranças?

Um estudo recente publicado na Perspectives on Psychological Science mostrou que uma pessoa comum fala hoje 12.792 palavras por dia. Em 2007, eram 15.959. Hoje, pessoas falam cerca de 30% menos do que falavam há duas décadas. A queda está associada à chamada economia da conveniência, que substituiu inúmeras interações presenciais por aplicativos, autoatendimento e comunicação digital.

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A pesquisa, conduzida por Valeria Pfeifer, da Universidade do Missouri-Kansas City, e Matthias Mehl, da Universidade do Arizona, reuniu dados de 22 estudos entre 2005 e 2019, com mais de 2 mil participantes. Entre os jovens com menos de 25 anos, a queda foi 44% maior do que entre os adultos mais velhos. Seus impactos estão chegando de forma cada vez mais evidente ao ambiente corporativo.



Para Juliana Algodoal, fonoaudióloga especialista em comunicação corporativa e linguagem no trabalho, o problema não está apenas na redução das palavras, mas na diminuição dos espaços de conversa que sustentam confiança, escuta, colaboração e pertencimento dentro das organizações.



Juliana afirma que estamos observando uma redução das relações de fala. Quando isso acontece, as conexões sofrem impacto. E uma liderança sem conexão perde capacidade de gerar empatia, alinhamento e coesão dentro das equipes.



Para ela, a queda das conversas dentro das empresas aumenta as dificuldades de coesão dentro de uma equipe. Some a leitura de sinais não verbais, como hesitação, alegria ou desconforto durante o trabalho. Isso mexe diretamente na conexão do time e pode até afetar a saúde mental de quem para de ser ouvido.



O tema é importante porque muitas empresas estão discutindo produtividade, trabalho híbrido, engajamento e saúde mental. Para Juliana, existe um risco de as organizações confundirem informação com comunicação.

Um estudo do Instituto Reciclar apontou a comunicação como o maior problema dentro das empresas hoje, citado por 83% dos entrevistados. O papel da liderança nesse cenário é direto. O líder tem que ter escuta e fala eficiente para ser considerado um bom líder e, sem interações entre o time, isso fica ainda mais difícil.



Um ponto de atenção, de acordo com Juliana, é o desaparecimento das microconversas, os papos rápidos de corredor, café ou intervalo, que sempre ajudaram a construir vínculos de confiança entre colegas de trabalho e seus líderes.



Juliana afirma que, quando as pessoas deixam de viver essas pequenas interações, perdem repertório social e capacidade de lidar com diferentes perfis. O impacto reflete na colaboração, no pertencimento e na qualidade das relações de trabalho.



Para a especialista, a redução das conversas não acontece apenas dentro das empresas. Ela reflete uma transformação mais ampla da sociedade, impulsionada pela tecnologia e pela busca constante por eficiência. Quando as oportunidades de conversa diminuem, também diminuem as oportunidades de entender o outro, criar vínculos e desenvolver empatia.



Na prática, Juliana acredita que as organizações precisarão voltar a valorizar momentos de interação que durante anos foram vistos como improdutivos. Conversas informais, trocas de corredor, encontros presenciais e espaços de escuta podem se tornar ativos estratégicos para fortalecer cultura, engajamento e colaboração.

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“Estamos economizando minutos de conversa, mas podemos estar perdendo algo muito mais valioso, que é a capacidade de construir relações. Comunicação não é apenas uma ferramenta de gestão. É o que sustenta confiança, alinhamento e pertencimento dentro dos times”, conclui a fonoaudióloga.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.