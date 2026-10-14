Atleta de 61 anos supera marca pessoal e bate próprio recorde mundial ao ficar 5 horas em posição de prancha

A relação de Wilde com o a prancha abdominal começou há cerca de 12 anos, após uma lesão no pulso comprometer atividades físicas que faziam parte de sua rotina, como a corrida e o levantamento de peso. Ao perceber que a prática não agravava o problema, ela passou a praticá-la com frequência e aumentou gradualmente o tempo de permanência na posição. Foto: Divulgação