Estilo de Vida
Atleta de 61 anos supera marca pessoal e bate próprio recorde mundial ao ficar 5 horas em posição de prancha
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A relação de Wilde com o a prancha abdominal começou há cerca de 12 anos, após uma lesão no pulso comprometer atividades físicas que faziam parte de sua rotina, como a corrida e o levantamento de peso. Ao perceber que a prática não agravava o problema, ela passou a praticá-la com frequência e aumentou gradualmente o tempo de permanência na posição. Foto: Divulgação
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Além de Wilde, outra participante também chamou a atenção na cerimônia de abertura: Alta Pierson, que disputou sua primeira competição de atletismo aos 100 anos. Ela participou de seis provas, entre elas corrida e arremesso, e alcançou sua melhor marca pessoal nos 50 metros rasos. Foto: Reprodução/Redes Sociais
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Realizados no estado de Utah, nos Estados Unidos, os Huntsman World Senior Games promovem disputas esportivas entre pessoas acima dos 50 anos. Com provas em diversas modalidades, o evento busca estimular um estilo de vida ativo e ampliar as oportunidades para que atletas mais velhos pratiquem esportes e superem desafios. Foto: Divulgação/Facebook