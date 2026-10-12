Le Savoldi

Escritora, poeta, professora,

mestre em Educação e autora do livro infantil

"A incrível menina amarela"

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No Dia das Crianças, vitrines se enchem de brinquedos e famílias procuram presentes capazes de provocar sorrisos. Mas a celebração também nos convida a olhar para o cotidiano: quanto tempo dedicamos a conhecer nossos filhos? Sabemos o que os alegra, o que os preocupa e o que tentam nos contar? A infância precisa de adultos dispostos a escutar essas respostas.



Toda criança tem o direito de ser incrível. Isso significa poder descobrir quem é, desenvolver suas possibilidades e sentir que seu valor existe antes de qualquer conquista. A criança que aprende depressa e aquela que precisa de mais tempo merecem cuidado e oportunidades. A que se expressa com facilidade e a que ainda procura palavras para explicar seus sentimentos precisam encontrar alguém disposto a compreendê-las.



O direito de ser criança inclui brincar, imaginar, perguntar, descansar e aprender. Inclui receber educação de qualidade, proteção, afeto e atenção. Entretanto, muitas infâncias acabam ocupadas por cobranças excessivas, comparações e expectativas adultas. Há crianças com medo de errar, preocupadas em agradar e convencidas de que precisam apresentar um desempenho excepcional para receber reconhecimento. Cabe a nós percebermos quando nossas exigências estão deixando pouco espaço para a infância.



Valorizar uma criança pelo que ela é exige conhecer seu jeito de existir. Seus interesses podem ser diferentes dos nossos; seu ritmo de aprendizagem pode contrariar nossas expectativas. Quando comparamos irmãos, colegas ou resultados escolares, corremos o risco de transformar diferenças em motivos de vergonha. Podemos reconhecer esforços, oferecer ajuda e incentivar novas tentativas sem fazer do afeto uma recompensa pelo bom desempenho.



Esse cuidado começa pela escuta. Uma criança nem sempre consegue dizer claramente que está com medo, que se sente excluída ou que não compreendeu uma situação. Às vezes, ela chora, se afasta, insiste em uma pergunta ou reage de uma maneira que nos incomoda. Antes de concluir que é birra, preguiça ou desobediência, precisamos procurar entender o que aconteceu. Perguntar com calma e permitir que ela termine de falar pode abrir uma conversa que uma repreensão precipitada encerraria.



Ouvir também faz parte da educação. A criança precisa de limites, orientação e adultos responsáveis por sua segurança. Esses limites podem ser apresentados com firmeza e respeito, sem humilhações. Podemos acolher sua raiva e, ao mesmo tempo, ensinar que não pode agredir alguém. Podemos compreender sua frustração e ajudá-la a lidar com uma resposta negativa. O diálogo permite que ela conheça as razões de uma regra e encontre formas de expressar o que sente.



Nas famílias, essa presença precisa ganhar espaço na rotina. Sei que muitos pais e mães enfrentam jornadas longas, preocupações financeiras e cansaço. Ainda assim, vale proteger momentos possíveis de encontro: uma refeição compartilhada, uma conversa antes de dormir, uma leitura ou alguns minutos de brincadeira. Guardar o celular, olhar para o filho e acompanhar com interesse aquilo que ele conta são maneiras concretas de demonstrar que sua vida importa. O tempo de qualidade se constrói com atenção e continuidade.



Também precisamos permitir que nossos filhos conversem conosco sobre assuntos difíceis. Se cada relato de um erro provoca gritos ou exposição, eles podem aprender a esconder o que aconteceu. Quando encontram uma escuta respeitosa, têm mais espaço para pedir ajuda e assumir responsabilidades. Perguntas como “O que aconteceu?”, “Como você se sentiu?” e “O que podemos fazer agora?” ajudam a construir essa confiança.



A escola participa desse compromisso. Uma educação que respeita a infância oferece condições para aprender, conviver, criar e participar. Isso exige atenção às dificuldades de cada aluno, intervenção diante da exclusão e apoio ao trabalho dos professores. Família, escola e poder público têm responsabilidades que precisam se traduzir em cuidado diário e oportunidades reais.

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Neste Dia das Crianças, desejo que a celebração continue depois que os presentes forem abertos. Que reservemos tempo para ouvir nossos filhos e conhecer melhor quem está crescendo ao nosso lado. Toda criança tem o direito de ser incrível: de viver sua infância com dignidade, receber a educação e o cuidado de que precisa e crescer sabendo que é amada, inclusive enquanto erra, aprende e descobre seu lugar no mundo.